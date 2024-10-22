В Индию я хотела давно, не питала по отношению к ней иллюзий и предполагала, что путешествие в одну из самых густонаселенных стран планеты станет испытанием. Но к тому, что меня там ждало, все равно оказалась не готова, пишет журналист Диана Харламова.
От Индии я улетела, еще не улетев в Индию: веселая кутерьма началась аж на стадии получения визы. Ее можно было легко оформить онлайн, заплатив всего 25 евро, что мы с мужем и сделали. Ему пришла виза, а мне - отказ. Решив, что я неправильно указала какие-то данные или нечаянно нажала галочку рядом с графой «у меня есть родственники в Пакистане», я бросилась заполнять заявление снова, и опять получила отказ.
Только потом мы начали усердно гуглить, в ходе чего выяснилось: при подаче онлайн-заявления ни в коем случае не стоило писать, что я журналист (запомните!). В итоге мне пришлось пулей лететь в посольство Индии в Хельсинки, платить еще 100 евро, оставить им свой паспорт и молиться Шиве, Ганеше, Брахме и Махатме Ганди. К счастью, долгая неделя мучительного ожидания закончилась вклеенной в паспорт визой.
Никаких особых прививок мы не делали, из лекарств взяли только обезболивающее, смекту и антисептики. Конкретного плана путешествия не было, а обязательных к посещению городов было только два - столица Индии, Дели, и святой город на реке Ганг, Варанаси. С Дели мы и начали.
Филиал ада на Земле
В Дели нам пришлось забыть все, что мы знали о привычном цивилизованном мире, потому что этот город (как, впрочем, и вся страна) живет по своим законам. Дели находится на втором месте в списке самых густонаселенных городов мира, там проживает более 30 миллионов человек. Он бессмысленно и беспощадно огромный, грязный, бешеный и шумный. Он кишит людьми, и куда бы ты ни пошел, всегда будешь окружен толпами народа и эти толпы будут глазеть на тебя, как на воскресшего Будду.