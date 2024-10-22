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ДИАНА ХАРЛАМОВА Индия: зачем туда ехать и как не потерять там рассудок (1)

Индия. Фото иллюстративное, Фото: Postimees
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В Индию я хотела давно, не питала по отношению к ней иллюзий и предполагала, что путешествие в одну из самых густонаселенных стран планеты станет испытанием. Но к тому, что меня там ждало, все равно оказалась не готова, пишет журналист Диана Харламова.

От Индии я улетела, еще не улетев в Индию: веселая кутерьма началась аж на стадии получения визы. Ее можно было легко оформить онлайн, заплатив всего 25 евро, что мы с мужем и сделали. Ему пришла виза, а мне - отказ. Решив, что я неправильно указала какие-то данные или нечаянно нажала галочку рядом с графой «у меня есть родственники в Пакистане», я бросилась заполнять заявление снова, и опять получила отказ.

Только потом мы начали усердно гуглить, в ходе чего выяснилось: при подаче онлайн-заявления ни в коем случае не стоило писать, что я журналист (запомните!). В итоге мне пришлось пулей лететь в посольство Индии в Хельсинки, платить еще 100 евро, оставить им свой паспорт и молиться Шиве, Ганеше, Брахме и Махатме Ганди. К счастью, долгая неделя мучительного ожидания закончилась вклеенной в паспорт визой.

Никаких особых прививок мы не делали, из лекарств взяли только обезболивающее, смекту и антисептики. Конкретного плана путешествия не было, а обязательных к посещению городов было только два - столица Индии, Дели, и святой город на реке Ганг, Варанаси. С Дели мы и начали. 

Ворота Индии - одна из главных достопримечательностей Дели. Монументальное сооружение с подсветкой, за ним - длинный променад, растянувшийся на несколько километров.
Ворота Индии - одна из главных достопримечательностей Дели. Монументальное сооружение с подсветкой, за ним - длинный променад, растянувшийся на несколько километров. Фото: Диана Харламова

Филиал ада на Земле

В Дели нам пришлось забыть все, что мы знали о привычном цивилизованном мире, потому что этот город (как, впрочем, и вся страна) живет по своим законам. Дели находится на втором месте в списке самых густонаселенных городов мира, там проживает более 30 миллионов человек. Он бессмысленно и беспощадно огромный, грязный, бешеный и шумный. Он кишит людьми, и куда бы ты ни пошел, всегда будешь окружен толпами народа и эти толпы будут глазеть на тебя, как на воскресшего Будду. 

Огромные расстояния в городе мы преодолевали на моторикшах, водители которых 1) не имели никаких навигаторов 2) не говорили по-английски 3) хотели содрать с нас как можно больше. Это было весьма увлекательно, довольно пыльно, максимально аутентично и даже с учетом цен для нас, бледнолицых, очень дешево. В Дели мы научились торговаться с водителями и самостоятельно следить за тем, куда они нас везут, и придерживались этих правил до конца поездки. Постоянные споры из-за 50-100 рупий выматывали, но в итоге стали делом принципа. В Индии торговаться нужно обязательно, везде и всегда. 

Ночной Дели. Мы жили в небогатом районе, в котором можно было увидеть обычных жителей столицы - каждый из них занимался своим делом. 
Ночной Дели. Мы жили в небогатом районе, в котором можно было увидеть обычных жителей столицы - каждый из них занимался своим делом. Фото: Диана Харламова

В Дели при очень хорошем заработке можно жить почти европейской жизнью. В этих кварталах лучшие магазины, дорогущие отели, фешенебельные виллы охраняются людьми с автоматами. Самые богатые индийцы одеты по западной моде, в ночных клубах не хуже, чем в Берлине, большое количество галерей и музеев, куча развлечений. А еще в Дели люди спят прямо на улицах, у кого-то в домах нет дверей, повсюду бездомные собаки, коровы и обезьяны. 

Несмотря на огромное количество потрясающих достопримечательностей, раскиданных на расстоянии десятков километров друг от друга, и приметы роскошной жизни для богатых, Дели оставил после себя послевкусие огромной свалки. Шум, бесконечная давка, смог, жуткая вонь и сумасшедший трафик. Мы провели там четыре дня, но в итоге не посоветовали бы находиться больше двух. Оно того не стоит. 

В Индии очень много обезьян, и это классно. Они забавные, не боятся людей, и за ними весело наблюдать. Правда, некоторые из них очень наглые: в некоторых местах люди отгоняли обезьян специальными палками. 
В Индии очень много обезьян, и это классно. Они забавные, не боятся людей, и за ними весело наблюдать. Правда, некоторые из них очень наглые: в некоторых местах люди отгоняли обезьян специальными палками. Фото: Диана Харламова

Обезьяны с гранатами на дорогах

Трафик - это отдельная тема, и об этом хочется поговорить, потому что именно к происходящему на дорогах в Индии жизнь не готовила ни меня, ни мужа, ни вообще кого-либо из обычных европейцев. В Индии для того, чтобы стать водителем, ты должен отвечать двум критериям: быть человеком и иметь транспорт. Первое - по возможности.

Никаких условностей вроде правил дорожного движения, островков безопасности, уважения к другим водителям и пешеходам там не существует. Кто выехал на дорогу, тот и прав, а ты не зевай и уйди с проезжей части на... край проезжей части. Тротуаров в Индии нет: это для слабых духом.

В Уттар-Прадеше, как и во многих других индийских штатах, трудно остаться в одиночестве, ты всегда будешь окружен людьми. 
В Уттар-Прадеше, как и во многих других индийских штатах, трудно остаться в одиночестве, ты всегда будешь окружен людьми. Фото: Диана Харламова

Поэтому ходить вы будете по дорогам, а в миллиметрах от вас будут нестись моторикши, автомобили, и, конечно, мотороллеры. При этом все они будут по-бесовски сигналить: если в Эстонии подавать звуковой сигнал можно только в случае опасности, то в Индии это способ связи с окружающим миром. Там гудят все, всегда, каждую секундочку и по возможности - прямо тебе в уши. 

Больше всего гудеть любят именно мотороллеры - самый востребованный там транспорт. Они есть у всех, потому что это дешево и практично, а ходить индийцы просто терпеть не могут: особо негде, да и расстояния не позволяют. Водят все ужасно, но мы ни разу не увидели аварий - видимо, какая-то система в этом хаосе все же есть. Местные ребята рассказали, что получить водительские права очень просто: даешь взятку в 8000 рупий (около 80 евро) - и готово. Правда, там никому нафиг не упало эти права проверять. 

Индийцы очень любят фотографироваться с туристами - многие из них никогда не выезжали за пределы страны, и фото с белыми - это почетно. С нами постоянно хотели фотографироваться совершенно разные люди.
Индийцы очень любят фотографироваться с туристами - многие из них никогда не выезжали за пределы страны, и фото с белыми - это почетно. С нами постоянно хотели фотографироваться совершенно разные люди. Фото: Диана Харламова

Индия не знает лицемерия 

Лучшее, что есть в стране, - это люди. За время путешествия мы встретили настолько потрясающих людей, что вновь уверовали в человечество. К счастью или к сожалению, индийцы не носят маски: они очень искренни в любых проявлениях своих эмоций, а еще с них почему-то очень быстро считывается энергия. По хорошим людям почти сразу видно, что они хорошие, а вредные говнюки и обманщики сразу выкладывают карты на стол. 

Такого уровня гостеприимства, который нам оказали индийские друзья, я не видела даже в замечательной Грузии. Ребята, которые знали нас буквально несколько часов, звали к себе в дома, знакомили с семьями, помогали решать любые проблемы и искренне хотели помочь всем, чем могли.

Благодаря новым знакомствам наше путешествие приобрело особый шарм и очарование, поэтому в Индии, несмотря ни на что, нужно быть открытыми. Поначалу я долго не могла привыкнуть к тому, что многим дико любопытно и хочется поговорить, я эти желания воспринимала как нахальство и назойливость. Но европейский менталитет в этой стране никому не друг, и общаться надо обязательно, там это - своего рода искусство.  

Смесь индийской, колониальной и мусульманской архитектур восхищает и завораживает.
Смесь индийской, колониальной и мусульманской архитектур восхищает и завораживает. Фото: Диана Харламова

Белая кожа намного дороже

Страшно бесило, что в Индии ты для многих - не что иное, как кошелек на ножках. Мы посетили четыре города - Дели, Агру, Канпур и Варанаси, и везде ситуация была одна и та же. Некоторые дети здоровались с нами словами «Hello, money» (с англ. - привет, деньги), а посещение любых достопримечательностей обходилось в десять раз дороже, чем местным. В билетных кассах окошки для местных и иностранцев были отдельные, и мы сильно переплачивали везде. 

Помимо этого все старались нам что-нибудь впарить, куда-то нас отвезти, что-то нам продать и попросить за все это больших денег. Исключением не стал даже священный, по вере индуистов, Варанаси. В месте, куда люди со всей Индии приезжают умирать, бездельники и попрошайки не чурались вымазаться белой краской и выпрашивать рупии, притворяясь монахами. 

Варанаси - священный город Индии. Именно туда привозят умерших, чтобы сжечь их на берегу реки Ганг - по индуистской вере это позволяет выйти из цикла перерождений. 
Варанаси - священный город Индии. Именно туда привозят умерших, чтобы сжечь их на берегу реки Ганг - по индуистской вере это позволяет выйти из цикла перерождений. Фото: Диана Харламова

В итоге путешествие хоть и обошлось намного дешевле, чем в любую европейскую страну, все же нельзя сказать, что стоило сущие копейки. Нормальное жилье обходилось нам в 30 евро за ночь, ужин в хорошем ресторане на двоих стоил около 15 евро. В непонятных забегаловках мы не ели: видимо, поэтому нам удалось ни разу не отравиться. 

Жизнь во всех ее проявлениях

Однако ни в одной другой стране я так ярко не чувствовала жизнь, как в Индии. Там ее много, она везде и абсолютно разная. Средневековье соседствует с последними технологиями, сказочное богатство - с грязными бездомными, которые живут прямо под мостами в домах из картона. Пахнет не только канализацией, но еще специями, кардамоном, благовониями. Помимо гудения автомобилей отовсюду слышна музыка, постоянные разговоры, чьи-то песни. Все затянуто смогом и легкой пеленой, но при этом все такое яркое и красочное! 

Корова в индуизме - священное животное. В индийском Мак-Дональдсе бургеров с говядиной тоже не подают.
Корова в индуизме - священное животное. В индийском Мак-Дональдсе бургеров с говядиной тоже не подают. Фото: Диана Харламова

Эта страна крепко засыпает около часа ночи и просыпается в шесть утра, чтобы снова начать продавать никому ненужные дыни, растить детей, мыть коров из шланга, нестись куда-то на мотороллере, открывать лавочки с дешевой ерундистикой и дышать полной грудью, хоть и спертым грязным воздухом. Индия может вызывать раздражение, непонимание, она выматывает, злит и доводит до ручки. Но еще она забирается тебе под кожу и это - навсегда. Уехать оттуда равнодушным невозможно, так же, как и забыть все, что там увидел.

По-настоящему просветлиться можно, и это просветление - не в ашрамах, не на ретритах и випассанах, которые тоже, кстати говоря, по большей части являются способом выкачать деньги с наивных белых. Просветление, понимание того, что жизнь не только такая, какой ты привык ее видеть, возможности расширить свое сознание - посреди шумных улиц, наполненных людьми, в пробках на улицах Дели, в очередном споре с торговцем специями из-за 20 рупий, в улыбках тех любопытных и искренних, что обязательно встречаются на пути. 

И вам, может быть, больше никогда не захочется поехать в Индию снова, но вы обязательно вернетесь оттуда чуть-чуть другим человеком, и ни за что не пожалеете, что отправились в самое необычное путешествие в своей жизни. Мы вернулись домой вымотанными и готовыми целовать родную землю, но это, определенно, того стоило.  

Вход во многие храмы платный, и очень часто просят снимать обувь. Есть много случаев, когда эту обувь крадут. 
Вход во многие храмы платный, и очень часто просят снимать обувь. Есть много случаев, когда эту обувь крадут. Фото: Диана Харламова

Стройте планы!

Мы посетили самый населенный штат Индии - Уттар-Прадеш, и это было настоящим боевым крещением. Но Индия - огромная страна, в которой есть и горы, и пляжи, и природа, и уединение со спокойствием. Поэтому, прежде чем туда отправляться, обязательно решите, что хотите увидеть именно вы, и планируйте, исходя из этих желаний. Будьте готовы к огромным расстояниям, и не планируйте путешествие меньше, чем на две недели: оно не будет иметь никакого смысла. 

Изучайте карты, выучите несколько слов на хинди, самым важным из которых все равно будет «нахи» (с хинди - нет), проложите маршрут и ничего не бойтесь! В самой Индии пейте только бутилированную воду и попробуйте отпустить предрассудки - тогда все обязательно будет хорошо. 

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