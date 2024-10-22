В Индию я хотела давно, не питала по отношению к ней иллюзий и предполагала, что путешествие в одну из самых густонаселенных стран планеты станет испытанием. Но к тому, что меня там ждало, все равно оказалась не готова, пишет журналист Диана Харламова.

От Индии я улетела, еще не улетев в Индию: веселая кутерьма началась аж на стадии получения визы. Ее можно было легко оформить онлайн, заплатив всего 25 евро, что мы с мужем и сделали. Ему пришла виза, а мне - отказ. Решив, что я неправильно указала какие-то данные или нечаянно нажала галочку рядом с графой «у меня есть родственники в Пакистане», я бросилась заполнять заявление снова, и опять получила отказ.

Только потом мы начали усердно гуглить, в ходе чего выяснилось: при подаче онлайн-заявления ни в коем случае не стоило писать, что я журналист (запомните!). В итоге мне пришлось пулей лететь в посольство Индии в Хельсинки, платить еще 100 евро, оставить им свой паспорт и молиться Шиве, Ганеше, Брахме и Махатме Ганди. К счастью, долгая неделя мучительного ожидания закончилась вклеенной в паспорт визой.

Никаких особых прививок мы не делали, из лекарств взяли только обезболивающее, смекту и антисептики. Конкретного плана путешествия не было, а обязательных к посещению городов было только два - столица Индии, Дели, и святой город на реке Ганг, Варанаси. С Дели мы и начали.

Ворота Индии - одна из главных достопримечательностей Дели. Монументальное сооружение с подсветкой, за ним - длинный променад, растянувшийся на несколько километров. Фото: Диана Харламова

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