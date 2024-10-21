В понедельник утром в двухэтажном жилом доме в деревне Кыо, волость Пыхья-Сакала, был замечен дым. Спасатели, прибывшие на место, эвакуировали жителей одного подъезда.
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ФОТО ⟩ Спасателям пришлось эвакуировать людей из многоквартирного дома
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 8:43 утра, с информацией о том, что из подвала дома идет дым. После того как пожарные эвакуировали всех жильцов подъезда, они начали искать источник пожара, который обнаружили в одной из подвальных помещений.
Согласно первоначальной информации, пламя в подвале было достаточно высоким, и в помещении находилось много горючих материалов. Пожарные поочередно открывали подвальные помещения, чтобы предотвратить распространение огня и ликвидировать очаг возгорания.