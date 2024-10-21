Лучшая триатлонистка Эстонии Кайди Кивиоя заняла седьмое место в женском классе PRO на соревнованиях Ironman 70.3 Португалия – Кашкайш, передает ERR.ee.
Кайди Кивиоя на португальском Ironman завоевала место в первой десятке!
Кивиоя проплыла 1,9 км за 27,37, затем проехала 90 км за 2:23,59 и пробежала полумарафон за 1:24,38. Общее время 4:20.52 принесло эстонке седьмое место.
«Этот результат определенно был не тем, ради чего я сюда приехала. Это был не плохой день, а просто один посредственный день», - прокомментировала Кивиоя.
«Я в самом начале велогонки осталась в одиночестве и все два часа прошли так. Это было тяжело морально, и я не смогла заставить себя улучшить свою позицию. Бег тоже не был выдающимся. Не худший мой результат, но уж точно не лучший. Сезон был долгим, и на этот раз мне не хватило энергии», - добавила эстонка.
Победу одержала англичанка Лиззи Райнер со временем 4:15.18. Второе место у француженки Жанни Колон (4:15.20), третье место у швейцарки Леаны Биссиг (4:16.28).
Среди других эстонцев на дистанции Ironman 70.3 финишировали Прийт Куусеорг (5:37.05), Райко Маремяэ (8:02.18). А на дистанции Ironman - Михаил Смирнов (11:00.56).