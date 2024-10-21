Вступающий с января в силу автоналог продолжает вызывать вопросы, особенно у тех, кто покупает машины в лизинг. Руководитель Coop Liising Мартин Ильвес пояснил, кто именно должен платить регистрационный сбор, как лучше всего это сделать, что произойдет, если лизинг заканчивается в следующем году, и какую часть ежемесячных расходов с нового года будет составлять лизинг автомобиля.
Пять вещей, которые должен знать об автоналоге каждый получатель лизинга
Автоналог значительно увеличил продажи легковых автомобилей и интерес к лизингу. Теперь же новый налог, вызывавший массу путаницы, стал понятнее, в том числе в отношении связанных с ним затрат для лизингополучателей.
1. Регистрационный сбор, как правило, платит лизингополучатель
Ежегодный налог на легковые и грузовые автомобили будет состоять из базовой части, зависящей от выбросов CO2 части, и полной массы автомобиля, а также будет зависеть от возраста транспортного средства. Регистрационный сбор необходимо уплатить до регистрации автомобиля в дорожном регистре, при этом основное значение тут имеют часть выбросов CO2, а также возраст автомобиля.
Оплата регистрационного сбора будет возложена на лизингополучателя, то есть на пользователя автомобиля. Однако продавец и покупатель могут договориться иначе и оставить обязательство оплаты за продавцом.
По оценке Департамента транспорта, средний регистрационный сбор составит менее десяти процентов от стоимости автомобиля. Согласно закону, ставка регистрационного сбора будет увеличена в 2028 и 2031 годах.
2. В случае продажи автомобиля годовой налог не возвращается
Вне зависимости от того, когда будет приобретен автомобиль - в этом году или в последующие годы, уплачивать ежегодный налог придется все равно. Его обязано платить лицо, которое по состоянию на 1 января является ответственным пользователем автомобиля, то есть в случае лизингового автомобиля - лизингополучатель.
Если при продаже автомобиля деньги за предварительно оплаченный договор страхования можно вернуть, то в случае ежегодного автоналога этого не происходит. Собственник или ответственный пользователь, на которого по состоянию на 1 января возложена налоговая обязанность, должен оплатить всю сумму, и возврата ожидать не следует.
3. При окончании выплаты лизинга регистрационный сбор платить не нужно
Если период выплаты лизинга подходит к концу и автомобиль планируется выкупить, беспокоиться о регистрационном сборе с нового года не придется. Лизингополучатель не должен платить регистрационный сбор при выкупе автомобиля. Однако такой сбор будет применяться при следующей смене владельца, если ранее сбор за этот автомобиль уплачен не был.
Если планируется продать автомобиль обратно лизинговой компании, чтобы продолжать его использовать в лизинг, регистрационный сбор придется заплатить, так как запись в регистре транспортных средств изменится.
Регистрационный сбор не нужно уплачивать сразу, если автомобиль получен в наследство и регистрируется на имя нового владельца. Также он не применяется при наследовании лизинга (то есть в случае смерти лизингополучателя), поскольку запись в регистре не изменяется.
В том, что касается уплаты годового налога, изменений не происходит: если автомобиль выкупают из лизинга, годовой налог начинает платить владелец автомобиля, а в случае лизинга - ответственный пользователь.
4. Приобретая машину в лизинг, сумму регистрационного сбора можно разделить на части
Регистрационный сбор необходимо уплатить государству сразу, так как в противном случае оформить автомобиль на нового владельца или пользователя будет невозможно. Однако эту сумму можно добавить к стоимости покупки автомобиля. Это немного увеличит ежемесячные платежи по лизингу, но освободит владельца от необходимости сразу выплачивать несколько сотен или даже тысяч евро.
5. Автоналог не обязательно увеличит реальные расходы
Хотя с нового года для владельцев и пользователей автомобилей начнет действовать новый налог, это не обязательно приведет к увеличению расходов. Из-за снижения ставки Euribor платежи по жилищным кредитам и лизингу вновь сократились, и поэтому добавление автомобильного налога не сильно повлияет на семейный бюджет.
Например, при остатке по жилищному кредиту в 100 000 евро и остатке по лизингу в 20 000 евро снижение ставки Euribor на 0,5% может сэкономить около 50 евро в месяц, или 600 евро в год. Этого достаточно, чтобы покрыть как ежегодный автомобильный налог, так и регистрационный сбор. Если остаток по кредиту больше, сэкономленная сумма увеличится еще заметнее.