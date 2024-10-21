Пять вещей, которые должен знать об автоналоге каждый получатель лизинга

3. При окончании выплаты лизинга регистрационный сбор платить не нужно

Если период выплаты лизинга подходит к концу и автомобиль планируется выкупить, беспокоиться о регистрационном сборе с нового года не придется. Лизингополучатель не должен платить регистрационный сбор при выкупе автомобиля. Однако такой сбор будет применяться при следующей смене владельца, если ранее сбор за этот автомобиль уплачен не был.

Если планируется продать автомобиль обратно лизинговой компании, чтобы продолжать его использовать в лизинг, регистрационный сбор придется заплатить, так как запись в регистре транспортных средств изменится.

Регистрационный сбор не нужно уплачивать сразу, если автомобиль получен в наследство и регистрируется на имя нового владельца. Также он не применяется при наследовании лизинга (то есть в случае смерти лизингополучателя), поскольку запись в регистре не изменяется.

В том, что касается уплаты годового налога, изменений не происходит: если автомобиль выкупают из лизинга, годовой налог начинает платить владелец автомобиля, а в случае лизинга - ответственный пользователь.

4. Приобретая машину в лизинг, сумму регистрационного сбора можно разделить на части

Регистрационный сбор необходимо уплатить государству сразу, так как в противном случае оформить автомобиль на нового владельца или пользователя будет невозможно. Однако эту сумму можно добавить к стоимости покупки автомобиля. Это немного увеличит ежемесячные платежи по лизингу, но освободит владельца от необходимости сразу выплачивать несколько сотен или даже тысяч евро.

5. Автоналог не обязательно увеличит реальные расходы

Хотя с нового года для владельцев и пользователей автомобилей начнет действовать новый налог, это не обязательно приведет к увеличению расходов. Из-за снижения ставки Euribor платежи по жилищным кредитам и лизингу вновь сократились, и поэтому добавление автомобильного налога не сильно повлияет на семейный бюджет.

Например, при остатке по жилищному кредиту в 100 000 евро и остатке по лизингу в 20 000 евро снижение ставки Euribor на 0,5% может сэкономить около 50 евро в месяц, или 600 евро в год. Этого достаточно, чтобы покрыть как ежегодный автомобильный налог, так и регистрационный сбор. Если остаток по кредиту больше, сэкономленная сумма увеличится еще заметнее.