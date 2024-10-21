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Популярная эстонская сеть алкогольных магазинов была поглощена конкурентом

Перевод: Дмитрий Рая
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Алкогольные напитки. Иллсютративное фото.
Алкогольные напитки. Иллсютративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

В понедельник Департамент конкуренции одобрил сделку по приобретению компанией Araxes OÜ магазинов компании Regalia Kaubandus, которая покидает рынок розничной торговли алкогольными напитками.

План Araxes по покупке магазинов OÜ Regalia Kaubandus был обнародован в июле этого года, но для завершения сделки также требовалось разрешение Департамента конкуренции, которое было получено в понедельник.

Согласно уведомлению о слиянии, Regalia владеет 12 магазинами, специализирующимися на продаже алкогольных напитков. Сеть Araxes насчитывает 38 алкогольных магазинов, из которых 30 находятся в Таллинне, три - в Кохтла-Ярве, два - в Нарве, два - в Силламяэ и один - в Маарду.

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