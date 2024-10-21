В понедельник Департамент конкуренции одобрил сделку по приобретению компанией Araxes OÜ магазинов компании Regalia Kaubandus, которая покидает рынок розничной торговли алкогольными напитками.
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Популярная эстонская сеть алкогольных магазинов была поглощена конкурентом
План Araxes по покупке магазинов OÜ Regalia Kaubandus был обнародован в июле этого года, но для завершения сделки также требовалось разрешение Департамента конкуренции, которое было получено в понедельник.
Согласно уведомлению о слиянии, Regalia владеет 12 магазинами, специализирующимися на продаже алкогольных напитков. Сеть Araxes насчитывает 38 алкогольных магазинов, из которых 30 находятся в Таллинне, три - в Кохтла-Ярве, два - в Нарве, два - в Силламяэ и один - в Маарду.