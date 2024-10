Трамп утверждает, что угрожал Путину: «Если ты будешь преследовать Украину, я нанесу удар прямо по гребаной Москве»

«Я сказал: "Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы" (in the middle of fricking Moscow - прим.ред.). Я сказал: "Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора"», - сообщил Трамп в интервью.