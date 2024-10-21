Трамп утверждает, что угрожал Путину: «Если ты будешь преследовать Украину, я нанесу удар прямо по гребаной Москве»

«Я сказал: "Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы" (in the middle of fricking Moscow - прим.ред.). Я сказал: "Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора"», - сообщил Трамп в интервью.

По словам Трампа, Путин ответил ему фразой «No way», которую можно перевести как «Не может быть», «Ни за что» или «Ну нет».

Я сказал: «Тебе будет нанесен такой удар, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы». Потому что, знаете, он живет под куполами.

Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялся его разговор с Путиным. Он добавил, что у него сложились «отличные отношения» с российским президентом, как и с лидером Китая Си Цзиньпином. И Си Цзиньпин, и Владимир Путин, по словам Трампа, знают, что он «долбанутый» («fucking crazy»).

Дональд Трамп заявил в интервью бизнесмену Илону Маску в августе, что во время работы на посту президента США предупреждал Владимира Путина, что в случае нападения России на Украину «наступят плохие дни». По словам Трампа, это был последний раз, когда он разговаривал с Путиным.