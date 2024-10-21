В предстоящие выходные в Таллинне пройдут рейды по сбору опасных отходов

По словам вице-мэра Маргот Роозе, сбор опасных отходов и пригодных для использования предметов является частью стремления Таллинна сократить образование отходов и собирать их раздельно. «Жители столицы могут сдать ненужные, но все еще целые и пригодные предметы, а также опасные отходы, образовавшиеся в быту, в удобных местах недалеко от дома», - отметила Роозе.

В каждом месте сбора горожан будут ждать два автомобиля: один - для опасных отходов и другой - для пригодных к использованию вещей. Время и место остановок автомобилей указаны на сайте Таллинна, а также в районных газетах и на сайтах районных управ.

Опасные отходы направляются для переработки и возврата в виде материалов к обработчику - Epler & Lorenz AS. Пригодные к использованию вещи передаются Центру повторного использования, который создает условия для их дальнейшего использования. Описание опасных отходов и предметов, подлежащих повторному использованию, приведено на сайте Таллинна.

Крупные пригодные к использованию вещи (например, мебель) и исправные бытовые приборы (например, холодильники, плиты) в ходе рейдов не принимаются. Их можно отвезти в помещения для вещей, предназначенных для повторного использования, которые находятся на станциях по приему отходов на Пальяссааре или в Пяэскюла, либо в магазины MTÜ Uuskasutuskeskus. В ноябре для жителей Таллинна пройдет кампания по бесплатному приему крупногабаритных отходов.

Рейды по сбору отходов организует Таллиннский центр экономики замкнутого цикла, дополнительную информацию можно получить по телефону 616 4000 или на сайте Таллинна.

В ноябре для жителей Таллинна состоится кампания по бесплатному приему крупногабаритных отходов.