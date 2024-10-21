Пн, 21.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Российский пилот, причастный к ракетным ударам по торговому центру в Украине, погиб на родине от ударов молотком

Copy
Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Фото: IVAN SEKRETAREV/AP

Российского пилота Дмитрия Голенкова, разбомбившего украинский торговый центр, вчера нашли мертвым в селе Супонево Брянской области, сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины (ГУР). 

По данным украинской разведки, Голенков был найден с множественными травмами головы, вероятно, вызванными ударами молотка.

«Труп военного преступника Дмитрия Владимировича Голенкова был найден в яблоневом саду в селе Супонево под Брянском утром 20 октября 2024 года. Голенков был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВКС РФ (воинская часть 33310), базирующегося на аэродроме «Шайковка». На вооружении этого полка стоят бомбардировщики Ту-22М3», - говорится в сообщении ГУР.

Согласно информации украинской разведки, Голенков причастен к ракетным ударам по гражданским объектам на территории Украины. В частности, он несет ответственность за атаку на торговый центр «Амстор» в Кременчуге Полтавской области 27 июня 2022 года. В момент удара в ТЦ находилось около тысячи человек, в результате чего погибли 22 человека, десятки получили ранения.

«ГУР Украины напоминает - за каждое военный преступление будет справедливая расплата», - добавили в украинской разведке.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх