Российский пилот, причастный к ракетным ударам по торговому центру в Украине, погиб на родине от ударов молотком

По данным украинской разведки, Голенков был найден с множественными травмами головы, вероятно, вызванными ударами молотка.

«Труп военного преступника Дмитрия Владимировича Голенкова был найден в яблоневом саду в селе Супонево под Брянском утром 20 октября 2024 года. Голенков был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВКС РФ (воинская часть 33310), базирующегося на аэродроме «Шайковка». На вооружении этого полка стоят бомбардировщики Ту-22М3», - говорится в сообщении ГУР.

Согласно информации украинской разведки, Голенков причастен к ракетным ударам по гражданским объектам на территории Украины. В частности, он несет ответственность за атаку на торговый центр «Амстор» в Кременчуге Полтавской области 27 июня 2022 года. В момент удара в ТЦ находилось около тысячи человек, в результате чего погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Amstor shopping mall (left)



Sobornyi District Apartment (right) pic.twitter.com/Owqu2iZF7K — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 21, 2024

«ГУР Украины напоминает - за каждое военный преступление будет справедливая расплата», - добавили в украинской разведке.