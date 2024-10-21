Этой зимой авиакомпания Finnair предлагает быстрое и удобное сообщение через Хельсинки с множеством популярных туристических направлений по всему миру, а также увеличит количество рейсов на несколько североевропейских и британских островов.
Finnair увеличит количество рейсов в популярные туристические места
К лету 2025 года Finnair также добавит дополнительные рейсы в США и Азию, передала пресс-служба предприятия.
Этой зимой Finnair предложит удобные рейсы из Таллинна через Хельсинки на Лансароте в Испании и Фару в Португалии, которые будут выполняться два раза в неделю. Популярный маршрут Хельсинки - Лас-Пальмас будет выполняться на дальнемагистральном самолете Airbus 350, что позволит увеличить количество мест и повысить комфорт путешествия.
Рейсы между Хельсинки и Бангкоком, самым популярным зимним дальнемагистральным направлением, будут выполняться дважды в день. Кроме того, с середины января Finnair будет выполнять ежедневные рейсы в Пхукет и Дубай. С 16 февраля по 2 марта будут увеличено количество рейсов между Майами и Хельсинки.
Для тех, кто хочет посетить Северную Европу этой зимой, Finnair предлагает дополнительные рейсы в Рованиеми, Киттиля и Ивало в Финляндии и Тромсе в Норвегии.
Компания Finnair также добавит дополнительные рейсы в Лондон, увеличив количество рейсов с четырех до шести ежедневно. Манчестер и Эдинбург также получат дополнительные рейсы по сравнению с прошлой зимой.
По словам руководителя Finnair по европейскому рынку Арунаса Скуя, дальнейшее развитие сети Finnair предоставит клиентам больше возможностей для выбора и гибкости. «Мы рады, что можем предложить нашим клиентам больше гибкости за счет увеличения частот. Дополнительные мощности обеспечат эстонским пассажирам удобные рейсы в Европу и за ее пределы», - прокомментировал Скуя.
Летом 2025 года путешествовать в США, а также в Нагою и Осаку, где пройдет Всемирная выставка ЭКСПО 2025, и Шанхай станет еще проще.
Следующим летом Finnair будет ежедневно летать в Чикаго и до 11 раз в неделю в Даллас, что на пять рейсов больше, чем летом 2024 года. В Сиэтл и Лос-Анджелес будет выполняться на два рейса в неделю больше. С помощью партнеров Finnair - American Airlines и Alaska Airlines - клиенты смогут путешествовать дальше, в Северную и Южную Америку, на Западное побережье США и Гавайи.
Finnair летает между Таллинном и Хельсинки до 60 раз в неделю в зимний сезон и до 70 раз в неделю летом. Кроме того, Finnair выполняет 12 еженедельных рейсов по маршруту Тарту-Хельсинки.
Зимний сезон авиакомпании начинается в последнее воскресенье октября и длится до марта.