Finnair увеличит количество рейсов в популярные туристические места

К лету 2025 года Finnair также добавит дополнительные рейсы в США и Азию, передала пресс-служба предприятия.

Этой зимой Finnair предложит удобные рейсы из Таллинна через Хельсинки на Лансароте в Испании и Фару в Португалии, которые будут выполняться два раза в неделю. Популярный маршрут Хельсинки - Лас-Пальмас будет выполняться на дальнемагистральном самолете Airbus 350, что позволит увеличить количество мест и повысить комфорт путешествия.

Рейсы между Хельсинки и Бангкоком, самым популярным зимним дальнемагистральным направлением, будут выполняться дважды в день. Кроме того, с середины января Finnair будет выполнять ежедневные рейсы в Пхукет и Дубай. С 16 февраля по 2 марта будут увеличено количество рейсов между Майами и Хельсинки.

Для тех, кто хочет посетить Северную Европу этой зимой, Finnair предлагает дополнительные рейсы в Рованиеми, Киттиля и Ивало в Финляндии и Тромсе в Норвегии.

Компания Finnair также добавит дополнительные рейсы в Лондон, увеличив количество рейсов с четырех до шести ежедневно. Манчестер и Эдинбург также получат дополнительные рейсы по сравнению с прошлой зимой.