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Скандал в семье Сильдару продолжается: почему ты лжешь и просишь лгать других?

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Летом 2019 года Келли и Хенри Сильдару еще вместе тренировались и о ссорах не было и речи.
Летом 2019 года Келли и Хенри Сильдару еще вместе тренировались и о ссорах не было и речи. Фото: Raul Mee

В семье Сильдару продолжают кипеть страсти.

Клубок из запутанных отношений, денег и многого другого вновь предстал перед общественностью в момент, когда на прошлой неделе Келли Силдару в передаче «Õhtu!» приоткрыла закулисье своего будущего фильма. По мнению ее брата Хенри, сестра перешла все границы.

«Как может в нашей маленькой Эстонии произойти так, что слегка сумасшедшая лыжная семья, какой мы были более десяти лет, вместе путешествуя по всему миру от одного лагеря и соревнований к другим, дошла до бесконечных судебных тяжб, на нас какие-то непонятные уголовные дела, в некоторых из которых подозреваемыми оказались вовсе наши с Келли дедушки и бабушки?» - задался вопросом Хенри в своей публикации в социальной сети.

По его словам, в новом документальном фильме сестры содержатся ложные фрагменты. Они касаются и методики их отца, который тренировал Келли – Тыниса Сильдару, а также нюансов, связанных с бабушками и дедушками.

"Я искренне не понимаю, как можно возбудить в Эстонии уголовное дело о ненадлежащем обращении на основании ложных показаний Келли, если на самом деле Келли сама является агрессором», - отметил Хенри.

Публикуем его обращение полностью:

«Дорогие друзья, болельщики, спонсоры и все, кто держит кулаки за меня и моего отца!

Хочу поделиться с вами своими мыслями и эмоциями, которые копились во мне уже долгое время.

Как может в нашей маленькой Эстонии произойти так, что слегка сумасшедшая лыжная семья, какой мы были более десяти лет, вместе путешествуя по всему миру от одного лагеря и соревнований к другим, дошла до бесконечных судебных тяжб, на нас какие-то непонятные уголовные дела, в некоторых из которых подозреваемыми оказались вовсе наши с Келли дедушки и бабушки?

У нас с сестрой было веселое и разнообразное детство. Спортивное, очень спортивное - одним из любимых занятий была игра в народный мяч всей семьей, к которой всегда присоединялись и дедушка с бабушкой. О чем еще мечтать? Я уверен, что Келли в 99 процентах случаев, когда мы вместе отдыхали и соревновались, было так же весело. Я знаю это, потому что мы много об этом говорили. Мы делились нашей жизнью с вами в наших влогах. Сама Келли недавно подтвердила это и в передаче Õhtu, что ей приятно смотреть старые видеоблоги и вспоминать веселые времена.

Отец организовывал нашу деятельность таким образом, что я поддерживал кулли, находясь в статусе помощника тренера. Конечно, у отца было много ролей: в первую очередь тренер, лыжный техник, организатор поездок, менеджер, видеооператор, маркетолог, иногда физиотерапевт и спортивный психолог, и, конечно же, наш отец. Моя роль иногда заключалась в том, чтобы наблюдать за конкурентами, оценивать длину прыжков Келли, проезжать для Келли программы соревнований или помогать смазывать лыжи.

Иногда мы также пробовали для Келли иностранных тренеров, но сестра всегда хотела, чтобы мы поддерживали ее в спорте.

Так мы действовали годами, обычно с удовольствием и радостью. Изредка нахмурившись. Иногда с простудой, иногда с синяками на пятых точках и стертыми от падений локтями.

Но подвергал ли отец когда-либо серьезной опасности здоровье Келли? Папа неоднократно отстранял Келли от соревнований, когда видел, что это может поставить под угрозу ее здоровье. Например, Келли пропустила соревнования по хафпайпу на норвежских X Games 2016 года. В Мамоте в 2018 году из-за ветра отец попросил тренеров проголосовать, следует ли вообще проводить соревнования для женщин. За то, чтобы соревнования состоялись, кроме отца, проголосовали все - Келли же папа в очередной раз не пустил на старт.

Келли, ты сказала, что отец сломал тебе колено, и поэтому ты пропустила Олимпийские игры. Ты перенесла три операции на колене. Да, в нашем виде спорта случаются травмы, но на момент этих конкретных травм твоим тренером был кто-то другой.

Я счастлив, что рядом со мной такой отец, который с малых лет заставил меня заняться спортом, и из-за того, что я занимаюсь фристайлом, я повидал мир. Я счастлив, что всегда рядом со мной были дедушка Калев и бабушка Айди.

Я опечален и глубоко разочарован тем, что теперь мы стали врагами с Келли и моей мамой Лилиан. Я буду совершенно честен и скажу, что я этого не понимаю. Все это кажется нереальным, но это не так. Это реальность.

Келли, почему ты вызвала полицию к бабушке? Почему представила необоснованные уголовные обвинения против отца и дедушки? Я искренне не понимаю, как можно возбудить в Эстонии уголовное дело о неподобающем обращении на основании ложных показаний Келли, когда на самом деле Келли сам является агрессором. Мне уже 18 лет, значит я совершеннолетний - хорошие прокуроры, хорошие полицейские – обращусь к вам?

О выходящем в прокат свежем документальном фильме, который вот-вот появится на экранах Эстонии – «Келли, мечта кого-то другого».

Я пытался понять, зачем моей сестре такой документальный фильм, в котором много и мелкой лжи, но есть и большая. Фильм, который пытается рассказать историю о том, как Келли не хотела стать лыжницей-фристайлисткой высшего уровня – при этом Келли годами рассказывала мне, как сильно она любит кататься на лыжах и соревноваться. Келли продолжает кататься на лыжах и стремиться к Олимпийским играм даже сегодня: на гала-вечере звезд спорта 2022 года, ты перед всей страной рассказала о том, что идешь к своей мечте. Так чья это мечта была или есть?

Вместе с отцом мы обратились с письменным запросом в Инспекцию по защите данных Эстонии: отправили необходимые уведомления создателю фильма о том, чтобы были изъяты снятые мною и отцом кадры, а также мое лицо и мой голос и лицо и голос моего отца, а от продюсера мы получили ответ, что снимать подобные документальные фильмы о нас с нарушением наших прав, может любой? Как это возможно в нашей маленькой Эстонии?

Я отправил личное письмо Келли. Келли, зачем тебе документальный фильм, построенный на лжи, снятый с нарушением моих прав и прав моего отца? Ответа не было!

Келли, почему ты просишь людей лгать в фильме? Говорят, отец заставлял тебя тренироваться до заката, и ты падала от изнеможения? Но было ли вообще такое?

Я не хочу быть частью этого фильма! Келли, убери, пожалуйста, меня из своего фильма!

Дорогие друзья, несмотря на всю эту ситуацию, мы вместе с отцом готовимся к Олимпиаде в Милане и посмотрим, что мы сможем сделать через год и четыре месяца!»

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