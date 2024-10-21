Скандал в семье Сильдару продолжается: почему ты лжешь и просишь лгать других?

Келли, ты сказала, что отец сломал тебе колено, и поэтому ты пропустила Олимпийские игры. Ты перенесла три операции на колене. Да, в нашем виде спорта случаются травмы, но на момент этих конкретных травм твоим тренером был кто-то другой.

Я счастлив, что рядом со мной такой отец, который с малых лет заставил меня заняться спортом, и из-за того, что я занимаюсь фристайлом, я повидал мир. Я счастлив, что всегда рядом со мной были дедушка Калев и бабушка Айди.

Я опечален и глубоко разочарован тем, что теперь мы стали врагами с Келли и моей мамой Лилиан. Я буду совершенно честен и скажу, что я этого не понимаю. Все это кажется нереальным, но это не так. Это реальность.

Келли, почему ты вызвала полицию к бабушке? Почему представила необоснованные уголовные обвинения против отца и дедушки? Я искренне не понимаю, как можно возбудить в Эстонии уголовное дело о неподобающем обращении на основании ложных показаний Келли, когда на самом деле Келли сам является агрессором. Мне уже 18 лет, значит я совершеннолетний - хорошие прокуроры, хорошие полицейские – обращусь к вам?

О выходящем в прокат свежем документальном фильме, который вот-вот появится на экранах Эстонии – «Келли, мечта кого-то другого».