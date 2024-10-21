Скандал в семье Сильдару продолжается: почему ты лжешь и просишь лгать других?

Келли, ты сказала, что отец сломал тебе колено, и поэтому ты пропустила Олимпийские игры. Ты перенесла три операции на колене. Да, в нашем виде спорта случаются травмы, но на момент этих конкретных травм твоим тренером был кто-то другой.
Я счастлив, что рядом со мной такой отец, который с малых лет заставил меня заняться спортом, и из-за того, что я занимаюсь фристайлом, я повидал мир. Я счастлив, что всегда рядом со мной были дедушка Калев и бабушка Айди.
Я опечален и глубоко разочарован тем, что теперь мы стали врагами с Келли и моей мамой Лилиан. Я буду совершенно честен и скажу, что я этого не понимаю. Все это кажется нереальным, но это не так. Это реальность.
Келли, почему ты вызвала полицию к бабушке? Почему представила необоснованные уголовные обвинения против отца и дедушки? Я искренне не понимаю, как можно возбудить в Эстонии уголовное дело о неподобающем обращении на основании ложных показаний Келли, когда на самом деле Келли сам является агрессором. Мне уже 18 лет, значит я совершеннолетний - хорошие прокуроры, хорошие полицейские – обращусь к вам?
О выходящем в прокат свежем документальном фильме, который вот-вот появится на экранах Эстонии – «Келли, мечта кого-то другого».
Я пытался понять, зачем моей сестре такой документальный фильм, в котором много и мелкой лжи, но есть и большая. Фильм, который пытается рассказать историю о том, как Келли не хотела стать лыжницей-фристайлисткой высшего уровня – при этом Келли годами рассказывала мне, как сильно она любит кататься на лыжах и соревноваться. Келли продолжает кататься на лыжах и стремиться к Олимпийским играм даже сегодня: на гала-вечере звезд спорта 2022 года, ты перед всей страной рассказала о том, что идешь к своей мечте. Так чья это мечта была или есть?