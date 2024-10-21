Украине необходимо переломить ситуацию на фронте, чтобы получить рычаги влияния на Россию. Западные партнеры все чаще склоняют Киев к переговорам, что может привести к опасным для страны последствиям, пишет Foreign Affairs.
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СМИ: Украина должна переломить ситуацию на фронте до начала переговоров
Правительство Украины знает о том, что поддержка Запада не безгранична. Полномасштабная война с Россией длиться уже почти три года, из-за чего партнеры оказывают на Киев большое давление, склоняя к переговорам с Кремлем.
Старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований Джек Уотлинг считает, что сейчас Украине опасно идти на переговоры с РФ. По его словам, это может привести к тому, что россияне со временем возобновят наступательные операции и переломят ситуацию на фронте.