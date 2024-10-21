СМИ: Украина должна переломить ситуацию на фронте до начала переговоров

Правительство Украины знает о том, что поддержка Запада не безгранична. Полномасштабная война с Россией длиться уже почти три года, из-за чего партнеры оказывают на Киев большое давление, склоняя к переговорам с Кремлем.

Старший научный сотрудник по сухопутным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований Джек Уотлинг считает, что сейчас Украине опасно идти на переговоры с РФ. По его словам, это может привести к тому, что россияне со временем возобновят наступательные операции и переломят ситуацию на фронте.