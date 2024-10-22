Поиск сокровищ в Эстонии: где разрешено пользоваться металлоискателем и какие находки можно оставлять себе?

Сезон ягод и грибов прошел, однако погода располагает к другим поискам, например, с металлоискателем. Rus.Postimees решил выяснить, как правильно с работать с этим прибором, чтобы все было в рамках закона, и можно ли оставить себе найденное, допустим, на пляже Пирита золотое колечко с бриллиантом.