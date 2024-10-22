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Поиск сокровищ в Эстонии: где разрешено пользоваться металлоискателем и какие находки можно оставлять себе?

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Пляжный поиск с металлодетектором весьма популярен.
Пляжный поиск с металлодетектором весьма популярен. Фото: Mailiis Ollino

Сезон ягод и грибов прошел, однако погода располагает к другим поискам, например, с металлоискателем. Rus.Postimees решил выяснить, как правильно с работать с этим прибором, чтобы все было в рамках закона, и можно ли оставить себе найденное, допустим, на пляже Пирита золотое колечко с бриллиантом.

Металлоискатель - это инструмент для поиска, который используется как в профессиональных целях, например, в строительстве, дорожных работах и охране правопорядка, так и для хобби - поиска металлических предметов на местности.

Использование таких инструментов регулируется Законом об охране памятников старины, поскольку так называемый поиск сокровищ с детектором поставил под угрозу сохранение археологического наследия.

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