Сезон ягод и грибов прошел, однако погода располагает к другим поискам, например, с металлоискателем. Rus.Postimees решил выяснить, как правильно с работать с этим прибором, чтобы все было в рамках закона, и можно ли оставить себе найденное, допустим, на пляже Пирита золотое колечко с бриллиантом.
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Поиск сокровищ в Эстонии: где разрешено пользоваться металлоискателем и какие находки можно оставлять себе?
Металлоискатель - это инструмент для поиска, который используется как в профессиональных целях, например, в строительстве, дорожных работах и охране правопорядка, так и для хобби - поиска металлических предметов на местности.
Использование таких инструментов регулируется Законом об охране памятников старины, поскольку так называемый поиск сокровищ с детектором поставил под угрозу сохранение археологического наследия.