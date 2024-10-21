Заграница спасла Санду. Что произошло на выборах и референдуме в Молдове

Санду была явным фаворитом на выборах, однако социологические опросы не позволяли однозначно предсказать, потребуется ли второй тур или она победит уже в первом. После обработки Центральной избирательной комиссией 99% протоколов действующий президент набрала 42%, бывший генпрокурор Стояногло - чуть больше 26%.

ЦИК сообщил, что второй тур состоится 3 ноября.

Фото: BBC

Избирателям одновременно с выборами президента было предложено ответить на вопрос о том, как они относятся к тому, чтобы курс страны на интеграцию в Евросоюз был прописан в преамбуле к конституции, а также чтобы будущее присоединение Молдовы к основополагающим договорам ЕС осуществлялось голосованием большинства конституционного состава парламента.

К восьми утра по местному времени, когда были подсчитаны 98% протоколов, перевес противников внесения курса на евроинтеграцию в основной закон страны над ее сторонниками составлял всего 0,2%.

При этом всю ночь при подсчете последних 10% протоколов отрыв условных противников интеграции в ЕС от его сторонников быстро сокращался. На 92% протоколов он составлял около пяти процентных пунктов, на 95% - уже меньше трех, на 97% - всего 0,7 процентного пункта.

Фото: BBC

Скорее всего, это связано с тем, что последние протоколы поступали с зарубежных участков, а живущие за границей, прежде всего в Европе, граждане Молдовы поддерживают движение страны в единую Европу.