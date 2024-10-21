В рейтинге налоговой конкурентоспособности стран OECD (Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР) Эстония продолжает удерживать первую позицию, Латвия – вторую, Литва в этом году поднялась с 7-го на 5-е место , свидетельствует индекс, составленный организацией The Tax Foundation.
Эстония сохранила первую строчку престижного рейтинга
Эстония и Латвия также занимают первые две позиции, а Литва третью в рейтинге по налогу на прибыль предприятий.
Индекс международной налоговой конкурентоспособности (ITCI) The Tax Foundation измеряет степень, в которой налоговые системы 38 стран ОЭСР способствуют повышению конкурентоспособности за счет низкого налогового бремени для инвестиций в бизнес и нейтральности налогового законодательства благодаря хорошо структурированному налоговому кодексу.
ITCI учитывает более 40 переменных по пяти категориям: корпоративные налоги, индивидуальные налоги, налоги на потребление, налоги на имущество и международные налоговые правила.