В частном доме было обнаружено тело пожилого человека.

По словам местных жителей, полиция прибыла на место происшествия в воскресенье около 22 часов, а последние сотрудники полиции уехали в понедельник, около пяти часов.

В этом доме жила бывший спортивный журналист Virumaa Teataja и редактор молодежной газеты Айви Парги, которая вышла на пенсию около десяти лет назад. Соседи отметили, что уже несколько дней не видели Айви.