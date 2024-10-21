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В частном доме было обнаружено тело пожилого человека

Перевод: Валерия Ермакова
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В частном доме было обнаружено тело пожилого человека.
В частном доме было обнаружено тело пожилого человека. Фото: Ain Liiva

В ночь на понедельник полицейские и криминалисты долгое время работали у частного дома на окраине Раквере, в подвале которого нашли труп. Возбуждено уголовное дело, которым занимается прокуратура.

 «Для установления всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело», - заявила представитель прокуратуры Лийз Кассь.

По словам местных жителей, полиция прибыла на место происшествия в воскресенье около 22 часов, а последние сотрудники полиции уехали в понедельник, около пяти часов.

В этом доме жила бывший спортивный журналист Virumaa Teataja и редактор молодежной газеты Айви Парги, которая вышла на пенсию около десяти лет назад. Соседи отметили, что уже несколько дней не видели Айви.

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