В ночь на понедельник полицейские и криминалисты долгое время работали у частного дома на окраине Раквере, в подвале которого нашли труп. Возбуждено уголовное дело, которым занимается прокуратура.
В частном доме было обнаружено тело пожилого человека
«Для установления всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело», - заявила представитель прокуратуры Лийз Кассь.
По словам местных жителей, полиция прибыла на место происшествия в воскресенье около 22 часов, а последние сотрудники полиции уехали в понедельник, около пяти часов.
В этом доме жила бывший спортивный журналист Virumaa Teataja и редактор молодежной газеты Айви Парги, которая вышла на пенсию около десяти лет назад. Соседи отметили, что уже несколько дней не видели Айви.