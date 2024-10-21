Согласно данным Bloomberg, крупные фонды делают ставки на снижение акций в секторе зеленой энергетики.
Bloomberg: крупный капитал делает ставки против зеленого перехода
Свежий отчет Bloomberg показывает, что настроения на рынке венчурного капитала, объем которого составляет пять триллионов долларов, в отношении зеленой энергетики, мягко говоря, пессимистичны. Анализируя показатели третьего квартала, выяснилось, что в 77% случаев венчурные фонды ставили на падение акций компаний, связанных с солнечной энергетикой. Для сравнения, в 2021 году, когда была эйфория по поводу зеленой энергетики, этот показатель составлял всего 33%.
В случае с производителями электромобилей и аккумуляторов 55% фондов ставят на снижение акций этих секторов. Причина заключается в слабых продажах электромобилей, которые, в свою очередь, обусловлены их высокой стоимостью и экономическим кризисом, оставившим у потребителей меньше средств.