Финляндия – вторая страна в ЕС по уровню семейного насилия

По данным Статистического центра, в 2023 году зарегистрировано 12 300 пострадавших от семейной агрессии, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. Среди взрослых жертв 74% составляют женщины, в то время как 75% подозреваемых - мужчины. Женщины чаще всего подвергаются насилию дома и на работе.

Число жертв насилия со стороны супругов увеличилось на 10,7% с 2022 года; каждая третья женщина в Финляндии подвергалась насилию со стороны нынешнего или бывшего партнера. По мнению исследователя THL Теэму Ваухонена, особенно рискованными являются такие ситуации, как развод, когда люди испытывают сильные эмоции и на чаше весов оказывается слишком многое.

Предлагаемая кризисными организациями поддержка может помочь контролировать ситуацию и снизить риск насилия в близких отношениях. Организации третьего сектора обычно предлагают помощь там, где рынок не способствует предложению, а государственные услуги не справляются с ситуацией.

На весеннем заседании по бюджетным рамкам правительство предложило ускорить сокращение финансирования этих благотворительных организаций, которое осуществляется через Центр поддержки социальных и здравоохранительных учреждений Stea.

«Я очень обеспокоен, поскольку в Финляндии работу по предотвращению гендерного насилия в основном выполняют организации, финансируемые государством. Это финансирование планируют сократить в ближайшие годы», - говорит ведущий эксперт Mieli ry, психиатр Кристиан Вальбек.

По его словам, правительство не осознает масштабные и долгосрочные последствия сокращений. Вальбек утверждает, что временная экономия не поможет решить ситуацию с распространением семейного насилия, а в будущем затраты, вероятно, возрастут, и поведенческие паттерны будут передаваться уже следующим поколениям.

По словам Вальбека, дети учатся у родителей решать проблемы, и если единственная известная модель поведения - это агрессивное применение силы, это может стать нормой во взрослом возрасте.