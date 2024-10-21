Налоговый департамент взялся за людей, привезших чешскую автомобильную схему в Эстонию

Компания JMV Motors, массово ввозившая в Эстонию автомобили с чешскими номерами, яростно спорит с Налоговым-таможенным департаментом, который арестовал крупную сумму на ее счете. Если несколько лет назад в Налогово-таможенном департаменте утверждали, что бизнес JMV не вызывает проблем, то теперь ситуация изменилась, пишут «Деловые ведомости».