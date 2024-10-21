Компания JMV Motors, массово ввозившая в Эстонию автомобили с чешскими номерами, яростно спорит с Налоговым-таможенным департаментом, который арестовал крупную сумму на ее счете. Если несколько лет назад в Налогово-таможенном департаменте утверждали, что бизнес JMV не вызывает проблем, то теперь ситуация изменилась, пишут «Деловые ведомости».
Налоговый департамент взялся за людей, привезших чешскую автомобильную схему в Эстонию
У JMV есть одна компания в Эстонии и еще одна в Чехии. Спустя шесть лет с начала деятельности фирмы Налогово-таможенный департамент арестовал около 500 000 евро на счете чешской компании JMV в эстонском банке с формулировкой «возможное налоговое мошенничество».
За этой новой битвой с интересом наблюдают налоговые консультанты, поскольку возлагают большие надежды на то, что это дело поможет прояснить несколько аспектов для предпринимателей.
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