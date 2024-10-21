Сроки доставки станут дольше, а цены выше: клиентов Eesti Post ждут перемены

Экспресс-почта за 2,3 евро, отправленная в понедельник, сейчас поступает в почтовый ящик получателя на следующий день, если он не выпадает на выходные, а обычное письмо, стоимость отправки которого составляет 1,3 евро, приходит в почтовый ящик получателя в течение трех рабочих дней, то есть к четвергу.