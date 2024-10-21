В скором времени обычные письма, согласно плану государства, будут доходить до адресатов на несколько дней дольше, и стоимость доставки возрастет. Таким образом государство хочет сделать убыточную универсальную почтовую услугу самоокупаемой, пишет Rus.ERR.
Сроки доставки станут дольше, а цены выше: клиентов Eesti Post ждут перемены
Экспресс-почта за 2,3 евро, отправленная в понедельник, сейчас поступает в почтовый ящик получателя на следующий день, если он не выпадает на выходные, а обычное письмо, стоимость отправки которого составляет 1,3 евро, приходит в почтовый ящик получателя в течение трех рабочих дней, то есть к четвергу.
Однако в дальнейшем письма будут доходить до адресатов медленнее, поскольку государство планирует смягчить требования к почтовой службе.
Например, отправленное в понедельник экспресс-письмо дойдет до адресата к четвергу, то есть через три дня, а обычное письмо только в субботу, через пять дней.
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