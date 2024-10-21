13 сотых секунды и полбалла обошлись в 4000 долларов

Результаты Цирка:

400 м вольным стилем – 5-е место (3.41,16)

1500 м вольным стилем – 3-е место (14.54,47)

200 м баттерфляем – 6-е место (1.54,10)

200 м вольным стилем – 11-е место (1.45,24)

«Чтобы заработать призовые в серии кубка мира имеется несколько возможностей. Например, выйдя в топ-20 в трех дисциплинах, установив мировой рекорд или же выиграв на одной и той же дистанции три раза подряд», - пишет в своем блоге любитель плавания Прийт Аавик.

«Эстонский пловец Крегор Цирк очень хорошо выступил в Шанхае. К сожалению, три места в финале и пьедестал не подняли эстонца в топ-20. При более внимательном рассмотрении выяснится, что Крегор Цирк был буквально в шаге от призовых в размере 4000 долларов.

Цирк по итогам трех соревнований набрал 38,4 очка, что поставило его на 22-е место в общем зачете. До призовых не хватило всего 0,5 очка. Гипотетически, если бы на дистанции 200 м баттерфляем эстонец финишировал на одно место выше, то есть проплыл бы на 13 сотых секунды быстрее, он бы попал в топ-20».

Второй эстонец, вышедший на старт, Ральф Трибунцов, завершил соревнования, набрав 12,5 очка и заняв 47-е место.

Леон Маршан, звезда летних Олимпийских игр в Париже, ставший лидером турнирной таблицы, выиграл 40 000 долларов США. Последние призовые размером 4000 долларов США завоевал занявший 20-е место Льюис Клерберт – он финишировал на дистанции 200 м баттерфляем, опередив Цирка на одну позицию.