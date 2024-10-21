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Завтра цена на электроэнергию снова возрастет

Перевод: Сергей Светлов
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Электричество. Иллюстративное фото.
Электричество. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Во вторник стоимость электричества в Эстонии повысится на 41% по сравнению с сегодняшним днем. Жителям Эстонии предстоит оплачивать самую высокую цену в системе Nord Pool.

На электробирже Nord Pool в ценовой зоне Эстонии средняя биржевая цена на электроэнергию во вторник увеличится на 41,1% по сравнению с понедельником, составив 136,40 евро за мегаватт-час (13,6 центов за кВт/ч, к которым добавляются государственные сборы, налоги и акцизы). Это также будет самой высокой ценой дня в системе Nord Pool.

Цена на электроэнергию во вторник будет аналогичной по всему Балтийскому региону, однако в Финляндии она останется значительно ниже, в среднем всего 2,82 евро за мегаватт-час (0,02 цента за кВт/ч). Финнам предстоит заплатить за электроэнергию в самый дорогой час лишь 1,5 цента за кВт/ч.

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