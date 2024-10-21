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Полиция нашла пропавшего 39-летнего Вейкко

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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 39-летнего Вейкко, который прошлой ночью ушел из попечительского дома в волости Тапа.

Предполагалось, что Вейкко может передвигаться автостопом и пытаться попасть в свои бывшие места жительства в Сымеру или Винни.

Благодаря наводке в СМИ полиция получила информацию, что Вейкко якобы видели сегодня в Тудукюла в Ляэне-Вирумаа. Патруль обнаружил его в одной из квартир в указанной деревне. С ним все в порядке, и его доставят обратно в попечительский дом.

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