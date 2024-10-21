Полиция просит помощи в установлении местонахождения 39-летнего Вейкко, который прошлой ночью ушел из попечительского дома в волости Тапа, и его местонахождение до сих пор неизвестно.
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 39-летнего Вейкко
Предполагается, что Вейкко может передвигаться автостопом и пытаться попасть в свои бывшие места жительства в Сымеру или Винни.
Рост Вейкко 175 см, он среднего телосложения, волосы каштановые, при ходьбе он хромает на одну ногу. На нем были зеленые камуфляжные брюки и темная куртка с надписями на рукавах.
Если у кого-либо есть информация о его местонахождении Вейкко, сообщите об этом по номеру 112.