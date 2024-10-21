Жители Эстонии, пытавшиеся продать ненужные вещи, попались на удочку мошенников

Один из пользователей Facebook продавал в соцсети мебель, а женщина, которая хотела ее купить, предложила организовать доставку через компанию по доставке посылок Venipak. Продавцу прислали ссылку, перейдя по которой он ввел личные данные и пароли Smart-ID. На самом деле это был мошеннический сайт, через который злоумышленники получили данные жителя Тарту и сняли с его счета тысячу евро.

Второй жертвой мошенничества стал житель Тарту, который продавал в Facebook телевизионную приставку. В этот раз женщина, желавшая купить товар, предложила организовать доставку через посылочную службу DPD. Продавец получил ссылку, на которую нужно было перейти, чтобы ввести свои данные. На самом же деле это был другой мошеннический сайт, через который аферисты получили данные жертвы и сняли с ее счета тысячу евро.