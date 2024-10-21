Во время осенних каникул детей приглашают на столичные стадионы: есть возможность пользоваться инвентарем

Вице-мэр Алексей Яшин отметил растущую популярность этой инициативы. «Стадионы и площадки, открытые для общественного пользования, – прекрасная альтернатива гаджетам, которым порой уделяется слишком много времени», – сказал Яшин.

«Чем больше у нас возможностей для занятий спортом, тем активнее мы становимся. Установленные летом ящики с инвентарем сделали спорт еще доступнее: просто возьми мяч, поиграй и верни его на место. Теперь отсутствие инвентаря не станет помехой для занятий физкультурой», - добавил вице-мэр Каарель Оя.

Спортивные площадки открыты по субботам и воскресеньям круглый год. В октябре стадионы работают по выходным и на каникулах с 10:00 до 18:00, а с ноября по март – по выходным и на каникулах с 10:00 до 17:00. Горожане могут бесплатно пользоваться этими площадками, однако за проведение регулярных тренировок и матчей школы могут взимать арендную плату.

Информацию о времени, забронированном для тренировок, можно найти на сайте Таллиннского департамента образования.

Организацией общественного использования стадионов занимается Таллиннский департамент образования. Вопросы открытия, закрытия и поддержания порядка на стадионах входят в компетенцию районных управ. О проблемах с инвентарем или о нарушениях порядка использования площадок, следует сообщать по городской линии помощи 14410.

Больше информации о школьных стадионах, доступных для общественного пользования, можно получить здесь.