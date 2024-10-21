Свет: акциз на упаковку менять не будем - раздадим компаниям 10 млн евро на новый дизайн

«Расчеты министерства показывают, что акциз на упаковку может увеличить цену банки супа или пакета молока менее чем на один евроцент. Однако нельзя исключать, что на фоне акциза с маргинальным эффектом производители продуктов питания поднимут цены в значительно большей степени, и это ударит по самым уязвимым на данный момент слоям общества», - говорит министр инфраструктуры Владимир Свет.