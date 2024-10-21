Свет: акциз на упаковку менять не будем - раздадим компаниям 10 млн евро на новый дизайн

Министр инфраструктуры Владимир Свет заявил, что нового акциза на упаковку пока не будет.
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В ноябре Министерство климата вынесет на общественное обсуждение черновой проект так называемой «мусорной реформы» (реформа системы утилизации отходов, призванной улучшить порядок их сбора и переработки).
«Расчеты министерства показывают, что акциз на упаковку может увеличить цену банки супа или пакета молока менее чем на один евроцент. Однако нельзя исключать, что на фоне акциза с маргинальным эффектом производители продуктов питания поднимут цены в значительно большей степени, и это ударит по самым уязвимым на данный момент слоям общества», - говорит министр инфраструктуры Владимир Свет.