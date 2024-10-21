На заседании Рийгикогу в понедельник председатель фракции «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер представил законопроект о внесении изменений в Конституцию, цель которого - лишить граждан третьих стран, а также лиц без определенного гражданства права голоса на местных выборах.
28 депутатов Рийгикогу инициировали внесение изменений в Конституцию по вопросу права голоса граждан России (2)
«Четыре из шести фракций Рийгикогу, представляющие явное большинство парламента, поддержали лишение права голоса граждан России. Но одних слов недостаточно. До местных выборов осталось меньше года, и необходимо действовать быстро. В дополнение к законопроекту "Отечества", который уже прошел первое чтение и предусматривает изменения в Закон о выборах в собрания местных самоуправлений, мы предлагаем внести изменения в Конституцию. Согласно предложенной формулировке, право голоса на выборах в местные органы власти будет сохранено только за гражданами Эстонии и тех государств, с которыми заключен международный договор, ратифицированный Рийгикогу», - отметил Сеэдер.
«Недавнее исследование, заказанное Госканцелярией, также показало необходимость дальнейших действий по этому вопросу, так как 38 процентов проживающих в Эстонии граждан России и целых 52 процента лиц с неопределенным гражданством не осудили войну, развязанную Россией против Украины. Такие люди не должны играть роли в принятии решений, влияющих на жизнь Эстонии», - добавил председатель фракции.
Законопроект о внесении изменений в Конституцию был подан с 28 подписями..
Во вторник вопрос о праве голоса граждан России будет обсуждаться на открытом заседании Конституционной комиссии.