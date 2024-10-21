«Четыре из шести фракций Рийгикогу, представляющие явное большинство парламента, поддержали лишение права голоса граждан России. Но одних слов недостаточно. До местных выборов осталось меньше года, и необходимо действовать быстро. В дополнение к законопроекту "Отечества", который уже прошел первое чтение и предусматривает изменения в Закон о выборах в собрания местных самоуправлений, мы предлагаем внести изменения в Конституцию. Согласно предложенной формулировке, право голоса на выборах в местные органы власти будет сохранено только за гражданами Эстонии и тех государств, с которыми заключен международный договор, ратифицированный Рийгикогу», - отметил Сеэдер.

«Недавнее исследование, заказанное Госканцелярией, также показало необходимость дальнейших действий по этому вопросу, так как 38 процентов проживающих в Эстонии граждан России и целых 52 процента лиц с неопределенным гражданством не осудили войну, развязанную Россией против Украины. Такие люди не должны играть роли в принятии решений, влияющих на жизнь Эстонии», - добавил председатель фракции.

Законопроект о внесении изменений в Конституцию был подан с 28 подписями..

Во вторник вопрос о праве голоса граждан России будет обсуждаться на открытом заседании Конституционной комиссии.