Тартуский окружной суд признал марафонца Лоскутова виновным

По оценке окружного суда, представленные суду доказательства подтверждают, что вина Лоскутова по данному делу доказана, поэтому решение уездного суда по вопросу о виновности и наказании обвиняемых оставлено без изменения.

При этом коллегия по уголовным делам сочла, что Лоскутов не должен был содержаться под стражей в качестве подозреваемого более двух суток, и признала это задержание незаконным. В результате окружный суд присудил Лоскутову компенсацию морального вреда от государства в размере 190 евро. Из расходов, понесенных в ходе апелляционного производства, 348 евро будут возложены на Лоскутова, а остальные - на государство.