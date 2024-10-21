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Тартуский окружной суд признал марафонца Лоскутова виновным

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Павел Лоскутов.
Павел Лоскутов. Фото: Kersti Kond

Тартуский окружной суд согласился с обвинением бывшего марафонца Павла Лоскутова в нанесении побоев знакомому, но расценил задержание Лоскутова в качестве подозреваемого как незаконное и присудил ему компенсацию в размере почти 200 евро.

По оценке окружного суда, представленные суду доказательства подтверждают, что вина Лоскутова по данному делу доказана, поэтому решение уездного суда по вопросу о виновности и наказании обвиняемых оставлено без изменения.

При этом коллегия по уголовным делам сочла, что Лоскутов не должен был содержаться под стражей в качестве подозреваемого более двух суток, и признала это задержание незаконным. В результате окружный суд присудил Лоскутову компенсацию морального вреда от государства в размере 190 евро. Из расходов, понесенных в ходе апелляционного производства, 348 евро будут возложены на Лоскутова, а остальные - на государство.

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