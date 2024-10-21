Около полусотни немецких компаний на полгода вводили четырехдневную рабочую неделю. Первые итоги указывают на множество плюсов для сотрудников.
Эксперимент в Германии показал эффективность четырехдневной рабочей недели
В Германии завершилось тестирование модели четырехдневной рабочей недели.
Первые оценки результатов демонстрируют немало положительных эффектов для персонала.
«Сотрудники сообщили о существенном улучшении своего морального и физического здоровья», - заявила берлинская консалтинговая компания Intraprenör, инициировавшая пилотный проект в начале 2024 года.
При этом о снижении эффективности или продуктивности фирм в условиях сократившегося рабочего времени говорить не приходится, подчеркнули в Берлине.
Благодаря четырехдневке участники эксперимента стали получать гораздо больше удовольствия от жизни, причем это связано в основном с дополнительным свободным временем, пояснила научный руководитель проекта, сотрудница Мюнстерского университета Юлия Бакман (Julia Backmann).
До начала эксперимента 64 процента работников хотели бы проводить больше времени с семьей, а по окончании тестовой фазы такое желание изъявили 50 процентов.
Больше сна, меньше выгорания
Сокращение времени, проведенного на работе, позволило больше двигаться и спать. Участники эксперимента спали в среднем на 38 минут в неделю больше, чем представители контрольной группы.
Кроме того, они стали гораздо реже жаловаться на выгорание и стресс, отметили в Intraprenör.
В рамках проекта ученые из Мюнстера вели наблюдение за физическим и психическим состоянием работников, проводили интервью, анализировали данные фитнес-браслетов и замеряли уровень гормона стресса кортизола.
Однако больничный в течение эксперимента брали столь же часто.
Участники пилотного проекта действительно реже отсутствовали на рабочем месте по болезни, но то же самое касается и контрольной группы.
Подобная тенденция говорит, что «причиной являются сезонные изменения», пояснили инициаторы.
Не наблюдается и положительного воздействия на экологию, на что надеялись в Intraprenör.
Время в пути до работы не изменилось, и ничто не указывает, что действия участников тестирования в дополнительный выходной «были особенно благоприятны для окружающей среды», добавили в Берлине.
Производительность труда выросла
А что же экономические показатели? Объемы прибыли и оборота компаний говорят о росте, но в сравнении с предыдущим годом он является незначительным.
«Однако тот факт, что эти показатели остались стабильными в условиях значительного сокращения рабочего времени, позволяет предположить, что, по крайней мере, был достигнут некоторый прирост производительности», - подчеркнули в берлинской фирме.
Увеличение производительности труда в субъективном восприятии не осталось незамеченным и среди сотрудников и руководства.
Компании выигрывают от повышения удовлетворенности сотрудников, а также сообщают о положительных изменениях в процедуре набора персонала, что имеет значение при нынешней нехватке специалистов в Германии.
В то же время авторы исследования предупреждают: убедительные доказательства того, что введение четырехдневной рабочей недели ведет к снижению текучести кадров, отсутствуют.
Две фирмы досрочно вышли из эксперимента
Пилотный проект был запущен в Германии 1 февраля. В нем было задействовано 45 компаний и организаций из сфер услуг, производства, ухода за больными и престарелыми, IT и СМИ.
Причем 41 из них уже завершили или вот-вот завершат тестовую фазу продолжительностью полгода.
Две фирмы были вынуждены прервать эксперимент, объяснив это «экономическими вызовами или отсутствием внутренней поддержки четырехдневной недели».
Действовали компании по-разному: кто-то сокращал рабочее время на 20 процентов в неделю при сохранении прежней зарплаты, кто-то - лишь на 10 процентов, а некоторые - и того меньше.
У 85 процентов фирм образовался один полностью свободный день в неделю.
В ряде компаний в эксперименте участвовал не весь коллектив, а лишь отдельные группы.
Чтобы компенсировать сокращение рабочего времени, компании постарались избавиться от отвлекающих факторов, оптимизировать рабочий процесс и внедрить новые цифровые инструменты.
Многие снизили количество и продолжительность совещаний.
Представитель Intraprenör Карстен Мейер (Carsten Meier) видит потенциал новой модели именно в борьбе с запутанными процессами, избытком совещаний и недостаточной цифровизацией.
Противоречивые оценки экономистов
Институт экономики и социальных наук из близкого к профсоюзам Фонда имени Ханса Бёклера (Hans-Böckler-Stiftung) положительно отозвался о пилотном проекте.
Эксперимент демонстрирует, что четырехдневка оказывает положительное влияние как на сотрудников, так и на компании, отметили в фонде.
По его мнению, пробный опыт должен вдохновить другие предприятия внедрить у себя эту практику.
Однако у близкого к работодателям Института немецкой экономики в Кельне (IW) иное мнение. Там пилотный проект назвали «малосодержательным экспериментом».
Очевидно, что компании-участники и так положительно относились к четырехдневной неделе, что искажает результат эксперимента, пояснили в IW.
До сих пор ни одно исследование не предоставило доказательств того, что сокращение рабочего времени «является разумным подходом с экономической точки зрения», резюмировали в Кельне.