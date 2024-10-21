Эксперимент в Германии показал эффективность четырехдневной рабочей недели

Подобная тенденция говорит, что «причиной являются сезонные изменения», пояснили инициаторы.

Не наблюдается и положительного воздействия на экологию, на что надеялись в Intraprenör.

Время в пути до работы не изменилось, и ничто не указывает, что действия участников тестирования в дополнительный выходной «были особенно благоприятны для окружающей среды», добавили в Берлине.

Производительность труда выросла

А что же экономические показатели? Объемы прибыли и оборота компаний говорят о росте, но в сравнении с предыдущим годом он является незначительным.

«Однако тот факт, что эти показатели остались стабильными в условиях значительного сокращения рабочего времени, позволяет предположить, что, по крайней мере, был достигнут некоторый прирост производительности», - подчеркнули в берлинской фирме.

Увеличение производительности труда в субъективном восприятии не осталось незамеченным и среди сотрудников и руководства.

Компании выигрывают от повышения удовлетворенности сотрудников, а также сообщают о положительных изменениях в процедуре набора персонала, что имеет значение при нынешней нехватке специалистов в Германии.

В то же время авторы исследования предупреждают: убедительные доказательства того, что введение четырехдневной рабочей недели ведет к снижению текучести кадров, отсутствуют.

Две фирмы досрочно вышли из эксперимента

Пилотный проект был запущен в Германии 1 февраля. В нем было задействовано 45 компаний и организаций из сфер услуг, производства, ухода за больными и престарелыми, IT и СМИ.