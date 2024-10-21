Окружной суд признал охоту на медведя в Эстонии незаконной

Таллиннский административный суд 6 апреля удовлетворил апелляционную жалобу НКО Eesti Suurkiskjad с требованием установить незаконность документа Департамента окружающей среды № 1-3/22/384 от 29 июля 2022 года. Этим документом Департамент окружающей среды выдал разрешения на охоту на 90 медведей. В НКО установили, что Департамент окружающей среды действовал неправомерно, и подали соответствующую жалобу в Таллиннский административный суд.

Департамент окружающей среды подал апелляционную жалобу на решение административного суда, однако 18 октября Таллиннский окружной суд отклонил ее, и решение административного суда не было изменено.

Незаконная охота на медведя продолжается уже много лет, и Департамент окружающей среды не изменил своей практики. «Хотя ничто не вернет сотни погибших медведей, приговор важен как местный прецедент, чтобы подобные незаконные приказы не издавались в будущем. Я надеюсь, что на медведей больше не будут незаконно охотиться в Эстонии», - заявила руководитель НКО Eesti Suurkiskiad Элери Лопп.

«В течение многих лет в Эстонии игнорировалась директива ЕС о среде обитания. Охота на медведей и других крупных хищников в основном основывалась на пустых заявлениях и совершалась по сути незаконно. Важно дополнить мониторинг крупных хищников современными методами и провести необходимые фундаментальные исследования, которых в Эстонии пока не проводилось», - сказала Лопп.