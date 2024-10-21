После предоставления Департаментом окружающей среды разрешения на охоту на медведя НКО Eesti Suurkisjad дважды подавала на департамент в суд. Согласно принятым судами решениям, охота на медведя в Эстонии считается незаконной.
Окружной суд признал охоту на медведя в Эстонии незаконной
Таллиннский административный суд 6 апреля удовлетворил апелляционную жалобу НКО Eesti Suurkiskjad с требованием установить незаконность документа Департамента окружающей среды № 1-3/22/384 от 29 июля 2022 года. Этим документом Департамент окружающей среды выдал разрешения на охоту на 90 медведей. В НКО установили, что Департамент окружающей среды действовал неправомерно, и подали соответствующую жалобу в Таллиннский административный суд.
Департамент окружающей среды подал апелляционную жалобу на решение административного суда, однако 18 октября Таллиннский окружной суд отклонил ее, и решение административного суда не было изменено.
Незаконная охота на медведя продолжается уже много лет, и Департамент окружающей среды не изменил своей практики. «Хотя ничто не вернет сотни погибших медведей, приговор важен как местный прецедент, чтобы подобные незаконные приказы не издавались в будущем. Я надеюсь, что на медведей больше не будут незаконно охотиться в Эстонии», - заявила руководитель НКО Eesti Suurkiskiad Элери Лопп.
«В течение многих лет в Эстонии игнорировалась директива ЕС о среде обитания. Охота на медведей и других крупных хищников в основном основывалась на пустых заявлениях и совершалась по сути незаконно. Важно дополнить мониторинг крупных хищников современными методами и провести необходимые фундаментальные исследования, которых в Эстонии пока не проводилось», - сказала Лопп.
«Я сама пчеловод и сталкивалась с медведями. Уже в первый год на пасеку явился медведь, но я поставила на ульи электрозащиту, и он больше не приходил. Установка электрического забора - простое и доступное решение. Государство распределяет на это субсидии, - сказала Лопп. - Если мы, пчеловоды, не окружим наши ульи электрозащитой или иным образом не защитим наше драгоценное имущество, медведи приобретут вредные привычки, искоренить которые уже труднее».
Суды постановили, что на бурого медведя можно охотиться только для предотвращения значительного ущерба и при отсутствии других подходящих альтернатив для достижения этой цели.
«Научно не доказано, что охота на бурого медведя направлена на зоны ущерба, поэтому утверждение ответчика о том, что целью определения объемов охоты было предотвращение ущерба, также является недоказанным. Следовательно, первое предположение не оправдалось, что делает определение объемов охоты таким способом незаконным», - признали первые два суда.
Европейский суд пояснил, что обоснование исключения в охоте на медведей должно быть определены точно и разумно.
«Разрешения на охоту не могут выдаваться с целью систематического сокращения численности бурых медведей. Определение уровня охоты в соответствии с Директивой об охране природных мест обитания является прогнозирующим решением, но должно быть научно доказано, что существуют разумные основания полагать, что медведи будут продолжать наносить значительный ущерб пчелам на территории, на которую направлена охота», - заявили суды.
По мнению судов, Департамент окружающей среды не смог научно доказать наличие причинно-следственной связи между ущербом, нанесенным медведем, и ростом популяции. Также в департаменте не доказали, что более высокая плотность популяции бурых медведей коррелирует с нанесенным ущербом.
Европейский суд подчеркнул, что для соблюдения директивы об охране природных мест обитания государства-члены обязаны не только принять полную правовую базу, но и реализовать конкретные защитные меры.