Правительство Италии настаивает на отправке мигрантов в Албанию

Законопроект может легализовать постановление правительства, признавшее 22 страны «безопасными» для депортации направляющихся в Италию нелегальных мигрантов.

В частности, предполагается, что задержанные итальянскими властями нелегалы из Африки и Азии будут перенаправляться в специальные центры содержания, созданные в Албании.