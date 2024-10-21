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Правительство Италии настаивает на отправке мигрантов в Албанию

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Фото: Vlasov Sulaj / AP / Scanpix

Крайне правое правительство Италии планирует принять на сессии в понедельник законопроект, который позволит преодолеть сопротивление судей, возражающих против отправки мигрантов в Албанию.

Законопроект может легализовать постановление правительства, признавшее 22 страны «безопасными» для депортации направляющихся в Италию нелегальных мигрантов.

В частности, предполагается, что задержанные итальянскими властями нелегалы из Африки и Азии будут перенаправляться в специальные центры содержания, созданные в Албании.

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