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Фото Юный лихач без прав разбил чужой Lexus: возбуждено уголовное дело

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В понедельник днем молодой человек без водительских прав, находясь за рулем чужого автомобиля Lexus, снес светофор на перекрестке в Пярну.

Около полудня в понедельник в полицию поступило сообщение о том, что в Пярну на перекрестке улицы Лийва и Рийа-маантеэ автомобиль врезался в светофорный столб.

На месте происшествия выяснилось, что за рулем автомобиля Lexus LS400 находился 18-летний молодой человек, не имевший водительских прав.

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