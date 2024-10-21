Фото Юный лихач без прав разбил чужой Lexus: возбуждено уголовное дело

В понедельник днем молодой человек без водительских прав, находясь за рулем чужого автомобиля Lexus, снес светофор на перекрестке в Пярну.
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Около полудня в понедельник в полицию поступило сообщение о том, что в Пярну на перекрестке улицы Лийва и Рийа-маантеэ автомобиль врезался в светофорный столб.
На месте происшествия выяснилось, что за рулем автомобиля Lexus LS400 находился 18-летний молодой человек, не имевший водительских прав.