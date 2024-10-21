Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже золотых цепочек из магазина, а также о нападении отца на дочь-подростка. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на станции переработки отходов и об утечке бензина на заправке.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража золотых цепочек, пожар на станции переработки отходов, утечка бензина на заправке
Насилие
В ночь на 18 октября на балконе многоквартирного дома в поселке Лыыла волости Тюри между 24-летним и двумя 21-летними мужчинами произошла ссора во время совместного распития спиртных напитков, в результате которой 24-летний мужчина получил травмы.
В Улейыэ в Пярну 34-летний мужчина напал на свою сожительницу и ранил его. Полиция задержала нападавшего и доставила его в арестный дом.
18 октября на улице Суур-Карья в Кесклинне произошел конфликт между тремя неизвестными и 30-летним мужчиной. В ходе конфликта 30-летний мужчина получил травмы.
19 октября 22-летний мужчина избил 43-летнего в ночном клубе в Кесклинне, а 42-летний избил свою жену в квартире в Кохтла-Ярве, причинив ей телесные повреждения. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого в совершении преступления и возбудила уголовное дело по факту инцидента.
Также 19 октября 52-летний мужчина избил свою дочь-подростка в квартире в Силламяэ, нанеся ей телесные повреждения. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого и проводит дальнейшее расследование в рамках уголовного дела.
В субботу 44-летняя женщина избила свою мать в квартире в Нарве, нанеся ей телесные повреждения.
20 октября 41-летний мужчина избил свою жену в доме на ферме в волости Раквере, нанеся ей телесные повреждения.
В этот же день в Кесклинне между 43-летним мужчиной и его бывшей сожительницей возник конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
18 октября в деревне Тискре неизвестный украл со стройки инструменты: электрический нагнетатель, штукатурную машину Wagner HP 30 и подъемник для гипсокартона. По предварительной оценке, ущерб составил более 4 500 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
19 октября из магазина в Ласнамяэ неизвестный украл десять золотых цепочек. Ущерб составил около 10 000 евро.
20 октября на улице Весивярава в Кесклинне неизвестный украл из автомобиля инструменты: аккумуляторную дрель, набор гаечных ключей, сумку с инструментами и термолазер. Также был угнан арендованный автомобиль Toyota Proace City, который позже был найден с помощью GPS вместе с набором гаечных ключей. Размер ущерба и точные обстоятельства происшествия уточняются.
Мошенничество
Житель Тарту продавал мебель через Facebook. Женщина, желавшая купить предмет мебели, предложила организовать транспортировку через службу доставки Venipak. Продавец получил ссылку, по которой ему нужно было ввести свои данные и пароли от Smart-ID. На самом деле это был сайт мошенников, с помощью которого злоумышленники получили его данные и списали с его счета 1000 евро. Полиция расследует инцидент в рамках уголовного дела.
Другой житель Тарту продавал через Facebook цифровой ресивер. Женщина, желавшая приобрести устройство, предложила организовать доставку через компанию DPD. Продавец получил ссылку, по которой нужно было ввести свои данные. На самом деле это также был мошеннический сайт, с помощью которого злоумышленники получили ее данные и списали с ее счета 1000 евро. Полиция расследует данный инцидент в рамках уголовного дела.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили шестерых граждан России, трех граждан Украины и одного гражданина Тайваня.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, они были отправлены обратно в Россию.
19 октября на пограничном пункте «Нарва» пограничники проверили гражданина Молдовы и выяснили, что он в течение двух дней находился в странах Шенгенской зоны без законных оснований. Ему выдали предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в страну на три года и оштрафовали на 600 евро.
19 октября на Псковском озере пограничники обнаружили нарушение границы судном. Пограничники задержали судно для проверки и выяснили, что рыбаки случайно зашли на режимную территорию и, заметив это, сразу же повернули обратно. Пограничники решили не начинать производство и ограничились устным предупреждением.
20 октября на пограничном пункте «Нарва» пограничники проверили гражданина России и выяснили, что он находился в странах Шенгенского соглашения 13 дней без законных оснований. В отношении него было начато расследование.
Пожары
19 октября в 01:48 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на станции переработки отходов на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ. На вызов выехали спасатели Ласнамяэ, Кесклинна и Юри. Прибыв на место, они обнаружили два очага возгорания: один - около 150 квадратных метров бытового мусора, другой - около сто квадратных метров строительных отходов. Огонь был быстро взят под контроль, и пожар локализован к 02:14. Для помощи в тушении использовалась местная тяжелая техника, которая помогала разбирать кучи мусора, чтобы спасатели могли пролить их водой. Пожар был полностью потушен к 04:01. На следующий день, в 07:11, спасатели вернулись на место происшествия, так как сотрудники полигона заметили повторное задымление в сгоревших кучах. С помощью экскаватора мусор был вновь разобран, и оставшиеся очаги возгорания ликвидированы к 07:32.
19 октября в 00:35 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Сипасоо-теэ в поселке Хабая волости Козе. Сообщалось, что горит сарай для хранения дров, а в окрестностях чувствуется запах дыма. На вызов прибыли спасатели Козе и Рапла, а также спасатели-добровольцы Аланси, Арду и Каю. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что открытым пламенем горит хозяйственная постройка, заполненная дровами и древесными брикетами. В непосредственной близости находился жилой дом и электрические линии. На место прибыл электрик, который отключил напряжение. Спасатели охлаждали дом и параллельно тушили сарай. Пожар был локализован к 01:30, и дом удалось спасти. Полное тушение завершилось в 02:39. Спасатели вернулись для тушения вновь вспыхнувших очагов в обломках сарая в тот же день в 17:41 и на следующий день в 19:38. Никто не пострадал.
20 октября в 00:25 поступило сообщение о пожаре в автодоме, построенном из старого советского автобуса в деревне Сууре-Ракке волости Эльва. По прибытии спасателей мебель внутри автобуса была охвачена огнем. Пожар был потушен. Предварительно причиной возгорания считается использование пиротехники вблизи автобуса днем.
20 октября в 09:41 спасатели получили вызов на улицу Мяннику в поселке Ольгина в Нарва-Йыэсуу, где загорелась крыша бани. На вызов выехали спасатели Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. По прибытии они обнаружили пожар вокруг основания дымохода на крыше и в деревянном фасаде здания. Люди, находившиеся в бане, успели покинуть здание. Внутри здания огня не было. Спасатели приступили к разбору конструкций на крыше и тушению очагов возгорания. Пожар был ликвидирован к 10:48. Причиной возгорания, вероятно, стала строительная недоработка: металлическая часть у основания дымохода проржавела, и при топке печи горячий дымоход воспламенил рубероидное покрытие крыши, деревянный фасад и утеплитель. Владельцу было запрещено использовать отопительные приборы до устранения строительных недостатков.
ДТП
20 октября в 2:04 поступило сообщение о машине, съехавшей в кювет в деревне Якобимыйза волости Вильянди. Спасатели помогли доставить пострадавшего водителя в машину скорой помощи и убрали препятствия с дороги. Водитель был доставлен в больницу в Тарту.
21 октября в 03:49 спасатели выехали для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия на улице Суур-Амеэрика в Кесклинне. Легковой автомобиль врезался в фонарный столб, из машины вытекли жидкости. Спасатели покрыли разлившееся масло опилками. Дальнейшими действиями занималась полиция.
Прочее
19 октября в 18:51 в Центр тревоги поступило сообщение, что на заправочной станции на улице Румму в Пирита из топливораздаточной колонки произошла утечка бензина. Когда спасатели прибыли, утечка уже прекратилась, но на земле образовалась лужа топлива площадью около четырех квадратных метров. Доступ к заправке был ограничен, а спасатели покрыли разлившееся топливо абсорбентом. Представители заправки продолжили работу по устранению неисправности топливораздаточной колонки.