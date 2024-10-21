СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража золотых цепочек, пожар на станции переработки отходов, утечка бензина на заправке

19 октября в 01:48 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на станции переработки отходов на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ. На вызов выехали спасатели Ласнамяэ, Кесклинна и Юри. Прибыв на место, они обнаружили два очага возгорания: один - около 150 квадратных метров бытового мусора, другой - около сто квадратных метров строительных отходов. Огонь был быстро взят под контроль, и пожар локализован к 02:14. Для помощи в тушении использовалась местная тяжелая техника, которая помогала разбирать кучи мусора, чтобы спасатели могли пролить их водой. Пожар был полностью потушен к 04:01. На следующий день, в 07:11, спасатели вернулись на место происшествия, так как сотрудники полигона заметили повторное задымление в сгоревших кучах. С помощью экскаватора мусор был вновь разобран, и оставшиеся очаги возгорания ликвидированы к 07:32.