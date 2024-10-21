Финские дети отправились в организованный Кремлем летний лагерь в оккупированном Крыму

Как передает Yle, смена проходила с июля по август, финские дети отдыхали в «Артеке» вместе со сверстниками из США, Великобритании, Канады, Франции и Швеции.

По данным собственного сайта лагеря, в этом году более тысячи детей из 67 стран провели летние каникулы на оккупированной территории, принадлежащей Украине.

Россия активно использует лагерь «Артек» в своей пропаганде, чтобы подчеркнуть так называемое «возвращение Крыма в лоно Кремля».

Дети из Финляндии получили путёвки на международную смену бесплатно как победители конкурса «Люди Артека», организованного российским правительством – для этого им нужно было подготовить эссе и презентацию, посвящённые «Артеку», на русском языке.

Согласно результатам конкурса, путёвки в детский центр получили 23 ребёнка из стран Евросоюза, среди которых шесть русскоязычных подростков из Финляндии в возрасте от 12 до 17 лет.

То, что дети из Финляндии побывали в «Артеке», подтверждает переписка в чате Telegram, где трое детей рассказывают, что приехали из Финляндии и делятся видео путешествия на пароме.

Журналисты Yle через социальные сети пытались связаться с родителями детей, которые побывали в Артеке в этом году, однако они не ответили на просьбу об интервью.

Как подчеркивают представители финского министерства иностранных дел, Финляндия не признаёт аннексию Крымского полуострова и осуждает ее как нарушение международного права.

«Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Россию запрещен», – отмечает специалист по коммуникациям министерства иностранных дел Финляндии Мийа Вихола.

По ее словам, поездки в Крым могут представлять опасность для жителей Финляндии, а финское посольство не в состоянии предоставить им консульскую помощь на оккупированном полуострове.

Кто приглашает финских детей в «Артек»?

За развитие международного сотрудничества «Артека» отвечает российская государственная организация Россотрудничество, которая с 2022 года находится под санкциями ЕС.

Тем не менее, большинство из её представительств продолжают работать более чем в 80 странах.

В Финляндии, по сведениям Yle, Россотрудничество представляет Российский центр науки и культуры (РЦНК), который неоднократно подозревали в работе на российские спецслужбы.