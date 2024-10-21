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ВИДЕО Исследователи обнаружили глубинную структуру, нехарактерную для Балтийского моря

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По словам Андерсоне, в Балтийском море такого подводного ландшафта исследователи больше нигде не встречали.
По словам Андерсоне, в Балтийском море такого подводного ландшафта исследователи больше нигде не встречали. Фото: Ekrānuzņēmums no video'/DAP

При подводном исследовании глубин Балтийского моря были обнаружены нетипичные для нашего региона структуры и ландшафт, напоминающий затопленный город.

Воды Балтики в латвийской экономической зоне изучали в рамках «Исследования морских охраняемых мест обитания и определения необходимого охранного статуса в исключительной экономической зоне Латвии» (LIFE REEF), проводимого Департаментом охраны природы (DAP).

При исследовании «слепых отмелей» неподалеку от Павилосты исследователи пришли к выводу, что морское дно в этом районе кардинально отличается от других мест Балтийского моря, поскольку вместо привычного каменистого дна там можно увидеть признаки, напоминающие городскую инфраструктуру.

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