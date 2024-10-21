Зачем ВМФ ФРГ взял под надзор акваторию Балтийского моря

Мониторинг за акваторией Балтийского моря отныне будет осуществляться из восточногерманского портового города Росток. 21 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус официально открыл здесь региональную тактическую штаб-квартиру ВМФ Германии - CTF Baltic (Commander Task Force Baltic).

Балтийское море считается одним из важнейших инфраструктурных, экономических, торговых и военных плацдармов на севере Европы. Здесь построены огромные ветропарки, проложены тысячи километров различных кабелей и трубопроводов, работают десятки портов. Теперь ответственность за ситуацию в этом регионе взяла на себя Германия, имеющая из всех прибрежных западных стран - и после вступления в НАТО Финляндии и Швеции - самый крупный военный флот в этой акватории, самый большой опыт, экспертизу и возможности ведения морского боя.

Писториус: «Россия размывает границы между войной и миром»

Балтийское море, заявил Писториус, это «стратегический регион, имеющий большое геополитическое значение», в том числе для обеспечения энергетической безопасности многих стран Европы.

А угрожает этой безопасности, констатировал министр, Россия, агрессивные действия которой проявляются различным образом, в частности, в виде гибридных атак. Такие атаки, считает Писториус, призваны размыть границы между войной и миром и преследуют цель дестабилизировать европейскую систему безопасности, подорвать доверие и расширить сферу своего влияния.