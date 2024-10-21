Можно ли будет в Эстонии оказаться в тюрьме за критику налогов? Политики снова взялись за Закон о риторике ненависти

Законодатели уже много лет пытаются протолкнуть так называемый Закон о риторике ненависти. На самом деле в Эстонии уже существует статья 151 Уголовного кодекса , которая гласит: «Деятельность, в которой содержится призыв к ненависти или насилию по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, на основании происхождения, религиозной принадлежности, политических убеждений, имущественного или социального положения – наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет».

Однако этого не одобрили в Евросоюзе. Там заявили, что этого недостаточно: ERR напоминает, что уже в 2020 году Еврокомиссия возбудила против Эстонии производство в связи с нарушением, поскольку было установлено, что риторику ненависти необходимо и еще больше ограничить. Это производство все еще продолжается.