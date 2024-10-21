Помехи GPS-связи влияют на судоходство в Финском заливе

За последнюю неделю было зафиксировано несколько случаев сбоев GNSS и GPS-связи в районе Финского залива, сообщает береговая охрана Финляндии. Эти сбои влияют на все судоходство в Финском заливе, пишет портал Yle.

Помехи связи могут проявляться в том, что устройства GPS на кораблях не могут показывать данные о местоположении, а также в исчезновении информации, зависящей от GPS-данных электронных навигационных систем. На практике это означает, что невозможно увидеть такие данные, как курс судна и скорость.