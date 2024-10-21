Молодой человек погиб в автомобиле, который съехал с дороги и загорелся

Достать полностью сгоревший автомобиль оказалось непросто - машину вытащили из деревьев и увезли во второй половине того же дня.

В волости Отепя в Валгамаа в конце недели в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 34-летний мужчина: на высокой скорости он потерял контроль над автомобилем, который съехал с дороги и загорелся.