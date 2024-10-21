В волости Отепя в Валгамаа в конце недели в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 34-летний мужчина: на высокой скорости он потерял контроль над автомобилем, который съехал с дороги и загорелся.
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Молодой человек погиб в автомобиле, который съехал с дороги и загорелся
Автомобиль, двигаясь по встречной полосе, съехал с дороги неподалеку от автобусной остановки Рейну, примерно в шести километрах от центра волости, и в результате загорелся. В сгоревшем автомобиле были найдены обгоревшие останки водителя и собаки.