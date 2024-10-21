Цахкна: Молдова удержалась на демократическом курсе

«Народ Молдовы сделал свой выбор и выразил поддержку изменению конституции и вступлению в ЕС. Это важный шаг к тому, чтобы курс Молдовы на Европу стал необратимым. Добытая с незначительным перевесом победа на референдуме не была ожидаемой ни для нас, ни для Молдовы, и это четко показывает, чего можно добиться массовой покупкой голосов, запугиванием и дезинформацией», - сказал Цахкна.