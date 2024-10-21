По словам главы МИД Маргуса Цахкна, результаты выборов в Молдове показали, что усилия России оказались бесплодными и Молдова удержалась на демократическом курсе.
Цахкна: Молдова удержалась на демократическом курсе
«Народ Молдовы сделал свой выбор и выразил поддержку изменению конституции и вступлению в ЕС. Это важный шаг к тому, чтобы курс Молдовы на Европу стал необратимым. Добытая с незначительным перевесом победа на референдуме не была ожидаемой ни для нас, ни для Молдовы, и это четко показывает, чего можно добиться массовой покупкой голосов, запугиванием и дезинформацией», - сказал Цахкна.
«Во время состоявшегося на прошлой неделе совместного визита министров иностранных дел Северных и Балтийских стран мы получили обзор различных инструментов и способов воздействия, которые Россия использовала для влияния на результаты референдума и выборов. Результаты выборов показали, что усилия Россия оказались бесплодными: Молдова удержалась на демократическом курсе, - добавил министр. - Мы заверяем, что продолжаем поддерживать евроинтеграцию Молдовы».
На прошедшем в воскресенье референдуме граждане Молдовы с крайне небольшим перевесом поддержали курс страны на вступление в ЕС.