ОБЗОР Северная Корея отправляет спецназ на фронт в Украину

Между 8 и 13 октября были зафиксированы передвижения кораблей Тихоокеанского флота России между Северной Кореей и Владивостоком, куда было доставлено около 1500 северокорейских солдат спецподразделений, сообщила на прошлой неделе южнокорейская разведка. Солдат разместили на военных базах для подготовки и адаптации, после чего, скорее всего, отправят на фронт, передает Reuters.