Северная Корея передала России тысячи солдат, которые, вероятно, будут отправлены воевать в Украину.
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ОБЗОР ⟩ Северная Корея отправляет спецназ на фронт в Украину
Между 8 и 13 октября были зафиксированы передвижения кораблей Тихоокеанского флота России между Северной Кореей и Владивостоком, куда было доставлено около 1500 северокорейских солдат спецподразделений, сообщила на прошлой неделе южнокорейская разведка. Солдат разместили на военных базах для подготовки и адаптации, после чего, скорее всего, отправят на фронт, передает Reuters.
Солдатам выдали российскую военную форму и оружие, а также поддельные документы. Северокорейцев готовят на базах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Разведка также поделилась спутниковыми снимками Уссурийска и Хабаровска, а также порта Чхонджин, где якобы был замечен российский корабль с северокорейскими солдатами на борту.