Страсть к морю овладела Тамманном с детства, хотя он сам называет себя обычным любителем рыбалки, который выходит с сетями на воду, когда есть время и возможность. «Во время рыбалки словно соревнуешься с природой. Чаще всего природа побеждает, - рассказал он. - Но если стараться и терпеливо ждать, иногда удается взять верх».