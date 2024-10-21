Пн, 21.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Рыбак-любитель поймал в водах столицы гигантского лосося (1)

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Рыбак-любитель Каарел Тамманн выловил из столичных вод метрового лосося весом 14,2 килограмма.
Рыбак-любитель Каарел Тамманн выловил из столичных вод метрового лосося весом 14,2 килограмма. Фото: Erakogu

Любитель рыбалки Каарель Тамманн выловил в водах столицы лосося весом 14,2 килограмма и длиной сто сантиметров.

Страсть к морю овладела Тамманном с детства, хотя он сам называет себя обычным любителем рыбалки, который выходит с сетями на воду, когда есть время и возможность. «Во время рыбалки словно соревнуешься с природой. Чаще всего природа побеждает, - рассказал он. - Но если стараться и терпеливо ждать, иногда удается взять верх».

Несколько дней назад он испытал разочарование, когда его коллегам повезло на рыбалке в финских водах, а ему пришлось возвращаться домой с пустыми руками. «Все поймали рыбу, кроме меня. Это так меня задело, что я решил забросить сети еще раз, уже ночью, при свете налобного фонаря», - поделился он.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх