Любитель рыбалки Каарель Тамманн выловил в водах столицы лосося весом 14,2 килограмма и длиной сто сантиметров.
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Рыбак-любитель поймал в водах столицы гигантского лосося (1)
Страсть к морю овладела Тамманном с детства, хотя он сам называет себя обычным любителем рыбалки, который выходит с сетями на воду, когда есть время и возможность. «Во время рыбалки словно соревнуешься с природой. Чаще всего природа побеждает, - рассказал он. - Но если стараться и терпеливо ждать, иногда удается взять верх».
Несколько дней назад он испытал разочарование, когда его коллегам повезло на рыбалке в финских водах, а ему пришлось возвращаться домой с пустыми руками. «Все поймали рыбу, кроме меня. Это так меня задело, что я решил забросить сети еще раз, уже ночью, при свете налобного фонаря», - поделился он.