Ляэнеметс: на копии монумента из Лихула не обнаружили нацистских символов

«Семиотическая экспертиза не выявила запрещенной символики и если кто-либо признает камень своим и обратится в полицию, полиция будет действовать в соответствии с законом», - сказал Ляэнеметс, уточнив, что полиция вернет камень владельцу.

Ляэнеметс также ответил на вопросы депутатов о том, как он относится к использованию советской символики на Бронзовом солдате на военном кладбище в Таллинне. Министр дал общие комментарии, отметив, что этот монумент никто не планирует устанавливать - он уже там находится и находится под контролем Сил обороны. Ляэнеметс также подтвердил, что негативно относится к советской символике и, например, участвовал в принятии решения о демонтаже советского танка в Нарве.

1 сентября на частной территории в Лихула планировалось установить памятник в честь эстонских солдат, сражавшихся против советской оккупации и погибших за восстановление независимости Эстонии. Таким образом хотели отметить 80-летие эстонских оборонительных боев и выразить уважение людям, которым, по мнению инициаторов, Эстонская Республика не оказала должного почтения.

Памятник был копией монумента, который был убран с кладбища в Лихула в 2004 году, а оригинал в настоящее время находится в музее Лагеди. После демонтажа монумента в 2004 году полиция заказала экспертизу у профессора семиотики Тартуского университета Пеэтера Торопа. Экспертиза не выявила никаких признаков нацистской символики на памятнике.