Изменения автобусных маршрутов в Таллинне в первый день не вызвали серьезных затруднений

Улица Лайкмаа также снова открыта, то есть вчера завершились все временные объезды общественного транспорта, связанные со строительством трамвая в Ванасадам.

Несмотря на то, что со вчерашнего дня в Таллинне изменились маршруты многих автобусов, горожане в основном справились с поиском нужного транспорта. Большие сложности могут возникнуть через неделю, когда дети вернутся в школы.