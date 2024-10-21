Несмотря на то, что со вчерашнего дня в Таллинне изменились маршруты многих автобусов, горожане в основном справились с поиском нужного транспорта. Большие сложности могут возникнуть через неделю, когда дети вернутся в школы.
Для подписчиков
Изменения автобусных маршрутов в Таллинне в первый день не вызвали серьезных затруднений
С вчерашнего дня вступили в силу изменения второго этапа модернизации сети общественного транспорта в Таллинне, целью которых является улучшение связей между районами города и предоставление более удобных возможностей для пересадки.
Изменения затронули 15 автобусных маршрутов. Маршруты автобусов № 4, 12, 13, 26, 26А и 49 изменены, автобусы № 40 и 51, а также № 54 и 47 объединены, а маршруты № 22, 47, 51, 64 и 65 закрыты. Появились новые маршруты № 25 и 48.