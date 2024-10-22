Количество зарегистрированных безработных в Эстонии за неделю незначительно снизилось, уровень безработицы остается на отметке 6,8%, пишет Rus.ERR.
Безработица в Эстонии снижается третий месяц подряд: самая непростая ситуация в Ида-Вирумаа
Количество безработных в Эстонии снижается одиннадцатую неделю подряд. По состоянию на 20 октября, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 47 302 человек - на 96 меньше, чем неделей ранее.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 12,3%.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,6%.