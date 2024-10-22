Вт, 22.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Безработица в Эстонии снижается третий месяц подряд: самая непростая ситуация в Ида-Вирумаа

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Контора Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице в Йыхви.
Контора Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице в Йыхви. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Количество зарегистрированных безработных в Эстонии за неделю незначительно снизилось, уровень безработицы остается на отметке 6,8%, пишет Rus.ERR.

Количество безработных в Эстонии снижается одиннадцатую неделю подряд. По состоянию на 20 октября, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 47 302 человек - на 96 меньше, чем неделей ранее.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 12,3%.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,6%.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх