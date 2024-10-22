Биатлонистка Туули Томингас готовится к биатлонному сезону, который стартует чуть больше, чем через месяц, однако предсезонная подготовка протекала явно не в привычном ритме.
Туули Томингас потеряла винтовку и едва не сожгла отель во Франции
В частности, Томингас за несколько дней до летнего чемпионата Эстонии по биатлону потеряла соревновательную винтовку, а во время соревнований во Франции чуть не сожгла отель.
Проблемы у Туули Томингас, приглашенной во Францию на соревнования по биатлону, начались сразу по прибытии: в аэропорту пропала винтовка, которая ехала в багаже. Поэтому через некоторое время снова пришлось ехать в аэропорт за найденным позже багажом. Все это лишило Томингас возможности потренироваться перед соревнованиями.
«В итоге я просто гуляла и плавала», - написала Томингас в блоге Topauto, посвященном биатлону.
«После плавания я повесила мокрый купальник на отапливаемую сушилку в ванной комнате отеля. Через некоторое время в комнате запахло паленым. Я принюхалась и начала искать источник запаха. А когда открыла дверь ванной, все стало ясно. Вода, капающая с трикотажа, попала на термостат сушильной стойки. Он задымился и начал потрескивать», - пояснила Томингас.
«Я в панике побежала на ресепшн и сообщила о том, что возможен пожар. Администратор тут же выскочила из-за стойки, и мы вместе побежали в мой номер. В комнате она вытащила пробки и сказала, что завтра пришлет сюда рабочего. К этому моменту было уже полдвенадцатого вечера, в комнате воняло, и день явно оказался каким угодно, но только не обещавшим завтра хорошие соревнования».
Тем не менее, Туули Томингас показала хороший результат, заняв шестое место. А на следующий день она отправилась в Эстонию, чтобы принять участие в чемпионате страны по летнему биатлону.
И снова начались проблемы с багажом – он был вновь утерян. Поскольку винтовки не было несколько дней, Томингас не смогла участвовать в чемпионате Эстонии.
«Я каждый день звонила в аэропорт, видимо, их это достало, и они перенаправили меня общаться с Air Baltic. Там тоже никто не удосужился поговорить со мной по телефону, но пропавшая винтовка, вероятно, была достаточной причиной, чтобы дать мне прямой контакт кого-то из тех, кто занимается багажом. Я отправила этому сотруднику письмо с заголовком «ПОТЕРЯНА ВИНТОВКА!!!, - рассказала Томингас. - Ответ пришел довольно быстро, и мне сообщили, что они не смогли найти мое оружие и лыжные палки».
В конце концов ситуация все-таки разрешилась, и винтовка все же была найдена. Полторы недели спустя спортсменка получила и свои лыжные палки.