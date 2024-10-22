Туули Томингас потеряла винтовку и едва не сожгла отель во Франции

В частности, Томингас за несколько дней до летнего чемпионата Эстонии по биатлону потеряла соревновательную винтовку, а во время соревнований во Франции чуть не сожгла отель.

Проблемы у Туули Томингас, приглашенной во Францию на соревнования по биатлону, начались сразу по прибытии: в аэропорту пропала винтовка, которая ехала в багаже. Поэтому через некоторое время снова пришлось ехать в аэропорт за найденным позже багажом. Все это лишило Томингас возможности потренироваться перед соревнованиями.

«В итоге я просто гуляла и плавала», - написала Томингас в блоге Topauto, посвященном биатлону.

«После плавания я повесила мокрый купальник на отапливаемую сушилку в ванной комнате отеля. Через некоторое время в комнате запахло паленым. Я принюхалась и начала искать источник запаха. А когда открыла дверь ванной, все стало ясно. Вода, капающая с трикотажа, попала на термостат сушильной стойки. Он задымился и начал потрескивать», - пояснила Томингас.

«Я в панике побежала на ресепшн и сообщила о том, что возможен пожар. Администратор тут же выскочила из-за стойки, и мы вместе побежали в мой номер. В комнате она вытащила пробки и сказала, что завтра пришлет сюда рабочего. К этому моменту было уже полдвенадцатого вечера, в комнате воняло, и день явно оказался каким угодно, но только не обещавшим завтра хорошие соревнования».