Почему референдум в Молдове пока не победа евроинтеграции

Тем не менее в гибридной войне пока выиграна только одна битва, а впереди еще второй тур президентских выборов и парламентские выборы 2025 года, при том, что Молдова - парламентская республика, отмечают эксперты. Они едины во мнении: российские попытки влияния будут только нарастать.

«Россия не остановится в своем стремлении подорвать нашу демократию. И все же мы сильнее. Хотя мы все еще уязвимы», - говорит Юлиан Гроза. По его мнению, второй тур выборов будет геополитическим, и по своей сути он станет продолжением референдума. «Это будет возможность для молдаван подтвердить или улучшить его результат и направить четкий сигнал всему миру», - полагает политолог.

Во второй тур вышли действующая проевропейская президент страны Майя Санду, набравшая в первом туре 42,45 процента голосов, и Александр Стояногло, которого поддерживает крупнейшая пророссийская оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) - за него проголосовали почти 26 процентов избирателей.

Покупка голосов может повлиять на второй тур выборов