Коронавирус доставил проблемы лучшему двоеборцу Эстонии: человек всегда надеется, что все не так плохо

Некоторое время назад Ильвес отправился в Тронхейм, где принял участие в соревнованиях серии Кубка Норвегии. Перед соревнованиями он впервые после выздоровления катался на роликовых лыжах. «Я знаю, каково реальное положение вещей относительно формы, но человек всегда тупо надеется на то, что все может быть не так уж и плохо», - сказал он в видеоролике, прежде чем встать на лыжи.

В день соревнований у него было несколько часов свободного времени после прыжков с трамплина, после чего настало время катания на лыжероллерах. И хотя лед, которым была утром покрыта трасса, растаял, было по-прежнему прохладно. «Я побыл дома несколько часов, поел и переоделся. Теперь снова на трассу... очень-очень холодно, не хочу выходить на улицу», - признался спортсмен.

Ильвес финишировал третьим. «Учитывая то, что я болел, это было неплохо. Ну и тактика подвела. Я пошел вперед слишком рано и на спуске меня обогнали другие. Но важно то, что на трассе я чувствовал себя относительно хорошо. Теперь, наверное, можно позволить себе одну пиццу», - сказал он.

Сезон Кубка мира в двоеборье стартует 29 ноября в Финляндии. В прошлом сезоне Ильвес финишировал пятым в общем зачёте.