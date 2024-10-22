Bolt возвращает сотрудников в офис: приведет ли это к оттоку рабочей силы?

«На сегодняшний день мы не видим, чтобы из-за этого изменения у нас уменьшилось число сотрудников в Эстонии», - прокомментировал руководитель внутренней коммуникации и бренда работодателя Bolt Матис Богенс, добавив, что скорее все чаще можно наблюдать, как в последние годы популярность физического присутствия в офисе лишь растет.

Если до сих пор Bolt рекомендовал сотрудникам посещать офис два-три дня в неделю, то с 1 января вводится обязательное правило, согласно которому сотрудники должны посещать офис минимум 12 дней в месяц.

«Мы прекращаем сумасшествие, когда люди работают удаленно из таких мест, как Бали. Это отпуск, а не то, за что мы их наняли», - говорится в просочившемся в интернет письме руководителя Bolt Маркуса Виллига.

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