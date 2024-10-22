Падение процентных ставок приведет к оживлению на кредитном рынке

Март, недавно купивший новый дом в Тискре, на окраине Таллинна, рассказал, что задумывался о покупке дома уже несколько лет. Однако после пандемии цены быстро пошли вверх, а брать кредит становилось все дороже.

«Поэтому я тщательно просматривал порталы с предложениями и с тревогой ждал двух вещей: когда цены на дома, которые в некоторых местах выросли до абсурдных значений, начнут падать после рецессии, и когда начнут снижаться процентные ставки», - говорит Март.