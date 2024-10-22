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Падение процентных ставок приведет к оживлению на кредитном рынке

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В настоящее время сделки с недвижимостью находятся на низком уровне, особенно в новостройках, но снижение ставок по кредитам должно изменить ситуацию.
В настоящее время сделки с недвижимостью находятся на низком уровне, особенно в новостройках, но снижение ставок по кредитам должно изменить ситуацию. Фото: Mihkel Maripuu

Базовая ставка, или шестимесячный Euribor, по большинству кредитов на покупку жилья упала до трех процентов после того, как Европейский центральный банк снизил процентные ставки. Банки довольны тем, что падение стоимости денег вернуло клиентов на рынок кредитования.

Март, недавно купивший новый дом в Тискре, на окраине Таллинна, рассказал, что задумывался о покупке дома уже несколько лет. Однако после пандемии цены быстро пошли вверх, а брать кредит становилось все дороже.

«Поэтому я тщательно просматривал порталы с предложениями и с тревогой ждал двух вещей: когда цены на дома, которые в некоторых местах выросли до абсурдных значений, начнут падать после рецессии, и когда начнут снижаться процентные ставки», - говорит Март.

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